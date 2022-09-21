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Более 950 сирот получат жилье в МО до конца года
Более 950 сирот получат жилье в МО до конца года - РИА Новости, 21.09.2022
Более 950 сирот получат жилье в МО до конца года
Еще 953 сироты получат жилье в Московской области до конца 2022 года. А с начала года квартиры уже получили 560 детей-сирот, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:48
2022-09-21T19:48
2022-09-21T19:48
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Еще 953 сироты получат жилье в Московской области до конца 2022 года. А с начала года квартиры уже получили 560 детей-сирот, сообщил телеканал "360".Московская область является одним из лидеров среди субъектов РФ по обеспечению жильем детей-сирот. Им выдаются комфортные квартиры в городах с развитой инфраструктурой."Первое заселение сироты в новую квартиру происходит на основании договора специализированного найма, срок которого составляет пять лет. Далее ребенок-сирота может приватизировать и оформить право собственности на квартиру", – пояснила Каклюгина.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
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