https://ria.ru/20220921/zerno-1818371462.html

МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно

МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно - РИА Новости, 21.09.2022

МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно

Минэкономразвития РФ не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, заявил глава... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:01

2022-09-21T12:01

2022-09-21T12:33

экономика

россия

мэр

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Совете Федерации."Я не думаю, что сейчас стоит обсуждать отказ от экспортных пошлин, потому что они нам стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции, с чем мы столкнулись в конце 2020 года. Мы ввели этот механизм, важно, чтобы он был постояннодействующим и все понимали его параметры", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о возможности отмены экспортных пошлин на зерно в случае турбулентности на внешних или внутреннем рынках.Он напомнил, что летом текущего года уже была проведена донастройка параметров этих пошлин, в частности было принято решение об их переводе в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой."Мы исходим из того, что, в общем и целом, сейчас это экономически обоснованно. И на сегодняшний момент мы пока не видим оснований пересматривать эту планку", - заявил министр. Он указал, что по действующей формуле если цена опускается ниже базы - пошлина обнуляется.Решетников отметил, что за два года действия этого механизма бюджет получил дополнительно 200 миллиардов рублей доходов: 90 миллиардов рублей в 2021 году и 110 миллиардов рублей за прошедший период текущего года. Все эти деньги, по его словам, направлены в сельское хозяйство или на поддержку сельских территорий.По линии финансов сельское хозяйство в текущем году уже получило изрядную поддержку, добавил глава Минэкономразвития. "По рентабельности у нас сельское хозяйство, в общем и целом, выглядит очень прилично: рентабельность продаж по январю-июлю здесь 19%", - сказал он.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, мэр, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)