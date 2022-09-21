Рейтинг@Mail.ru
МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/zerno-1818371462.html
МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно
МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно - РИА Новости, 21.09.2022
МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно
Минэкономразвития РФ не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, заявил глава... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:01
2022-09-21T12:33
экономика
россия
мэр
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Совете Федерации."Я не думаю, что сейчас стоит обсуждать отказ от экспортных пошлин, потому что они нам стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции, с чем мы столкнулись в конце 2020 года. Мы ввели этот механизм, важно, чтобы он был постояннодействующим и все понимали его параметры", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о возможности отмены экспортных пошлин на зерно в случае турбулентности на внешних или внутреннем рынках.Он напомнил, что летом текущего года уже была проведена донастройка параметров этих пошлин, в частности было принято решение об их переводе в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой."Мы исходим из того, что, в общем и целом, сейчас это экономически обоснованно. И на сегодняшний момент мы пока не видим оснований пересматривать эту планку", - заявил министр. Он указал, что по действующей формуле если цена опускается ниже базы - пошлина обнуляется.Решетников отметил, что за два года действия этого механизма бюджет получил дополнительно 200 миллиардов рублей доходов: 90 миллиардов рублей в 2021 году и 110 миллиардов рублей за прошедший период текущего года. Все эти деньги, по его словам, направлены в сельское хозяйство или на поддержку сельских территорий.По линии финансов сельское хозяйство в текущем году уже получило изрядную поддержку, добавил глава Минэкономразвития. "По рентабельности у нас сельское хозяйство, в общем и целом, выглядит очень прилично: рентабельность продаж по январю-июлю здесь 19%", - сказал он.
https://ria.ru/20220921/eksport-1818306351.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_50:0:2750:2025_1920x0_80_0_0_065000bb88d9de0d4ce8cd5e1fdfa9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мэр, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, МЭР, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
12:01 21.09.2022 (обновлено: 12:33 21.09.2022)
 
МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно

Решетников: МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Я не думаю, что сейчас стоит обсуждать отказ от экспортных пошлин, потому что они нам стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции, с чем мы столкнулись в конце 2020 года. Мы ввели этот механизм, важно, чтобы он был постояннодействующим и все понимали его параметры", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о возможности отмены экспортных пошлин на зерно в случае турбулентности на внешних или внутреннем рынках.
Он напомнил, что летом текущего года уже была проведена донастройка параметров этих пошлин, в частности было принято решение об их переводе в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.
"Мы исходим из того, что, в общем и целом, сейчас это экономически обоснованно. И на сегодняшний момент мы пока не видим оснований пересматривать эту планку", - заявил министр. Он указал, что по действующей формуле если цена опускается ниже базы - пошлина обнуляется.
Решетников отметил, что за два года действия этого механизма бюджет получил дополнительно 200 миллиардов рублей доходов: 90 миллиардов рублей в 2021 году и 110 миллиардов рублей за прошедший период текущего года. Все эти деньги, по его словам, направлены в сельское хозяйство или на поддержку сельских территорий.
По линии финансов сельское хозяйство в текущем году уже получило изрядную поддержку, добавил глава Минэкономразвития. "По рентабельности у нас сельское хозяйство, в общем и целом, выглядит очень прилично: рентабельность продаж по январю-июлю здесь 19%", - сказал он.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
02:08
Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины
 
ЭкономикаРоссияМЭРМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала