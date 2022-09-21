https://ria.ru/20220921/zaporozhe-1818309395.html
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона - РИА Новости, 21.09.2022
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона
Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:11
2022-09-21T04:11
2022-09-21T04:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области. При этом под их контролем остается областной центр – город Запорожье."Большинство жителей нашего областного центра – города Запорожье – ждут прихода российской армии и выступают за вхождение в состав России, но, к сожалению, не смогут принять участие в предстоящем референдуме, так как временно находятся под оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.По его словам, оставшаяся часть Запорожской области будет непременно освобождена.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожье, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона
Член ГСА Владимир Рогов заявил, что жители города Запорожье ждут прихода России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области. При этом под их контролем остается областной центр – город Запорожье.
"Большинство жителей нашего областного центра – города Запорожье – ждут прихода российской армии и выступают за вхождение в состав России, но, к сожалению, не смогут принять участие в предстоящем референдуме, так как временно находятся под оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.
По его словам, оставшаяся часть Запорожской области будет непременно освобождена.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.