https://ria.ru/20220921/zaporozhe-1818309395.html

Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона

Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона - РИА Новости, 21.09.2022

Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона

Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:11

2022-09-21T04:11

2022-09-21T04:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожье

россия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818199975_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_f23b9a906920b91c7146a251b87a6f64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области. При этом под их контролем остается областной центр – город Запорожье."Большинство жителей нашего областного центра – города Запорожье – ждут прихода российской армии и выступают за вхождение в состав России, но, к сожалению, не смогут принять участие в предстоящем референдуме, так как временно находятся под оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.По его словам, оставшаяся часть Запорожской области будет непременно освобождена.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html

запорожье

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир рогов, запорожье, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях