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Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/zaporozhe-1818309395.html
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона - РИА Новости, 21.09.2022
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона
Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:11
2022-09-21T04:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области. При этом под их контролем остается областной центр – город Запорожье."Большинство жителей нашего областного центра – города Запорожье – ждут прихода российской армии и выступают за вхождение в состав России, но, к сожалению, не смогут принять участие в предстоящем референдуме, так как временно находятся под оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.По его словам, оставшаяся часть Запорожской области будет непременно освобождена.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html
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в мире, владимир рогов, запорожье, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
04:11 21.09.2022
 
Жители города Запорожье ждут прихода России, заявили власти региона

Член ГСА Владимир Рогов заявил, что жители города Запорожье ждут прихода России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем украинских войск, ждут прихода российской армии и выступают за вхождение региона в состав РФ, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области. При этом под их контролем остается областной центр – город Запорожье.
"Большинство жителей нашего областного центра – города Запорожье – ждут прихода российской армии и выступают за вхождение в состав России, но, к сожалению, не смогут принять участие в предстоящем референдуме, так как временно находятся под оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.
По его словам, оставшаяся часть Запорожской области будет непременно освобождена.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 23:21Специальная военная операция на Украине
Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожьеРоссияЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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