https://ria.ru/20220921/zapad-1818328328.html
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин
Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:15
2022-09-21T09:15
2022-09-21T09:56
украина
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России, заявил президент России Владимир Путин."В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны и нашего народа", - сказал Путин в своём обращении к гражданам.Он добавил, что некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, тех, которые смогу наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей.
https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, владимир путин
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
09:15 21.09.2022 (обновлено: 09:56 21.09.2022)
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике