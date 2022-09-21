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Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин
Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:15
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украина
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России, заявил президент России Владимир Путин."В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны и нашего народа", - сказал Путин в своём обращении к гражданам.Он добавил, что некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, тех, которые смогу наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей.
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украина, россия, в мире, владимир путин
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
09:15 21.09.2022 (обновлено: 09:56 21.09.2022)
 
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.
"В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны и нашего народа", - сказал Путин в своём обращении к гражданам.
Он добавил, что некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, тех, которые смогу наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 04:36
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России
 
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