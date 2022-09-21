https://ria.ru/20220921/zapad-1818328328.html

Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин

Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин

Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:15

2022-09-21T09:15

2022-09-21T09:56

украина

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России, заявил президент России Владимир Путин."В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны и нашего народа", - сказал Путин в своём обращении к гражданам.Он добавил, что некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, тех, которые смогу наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей.

https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, россия, в мире, владимир путин