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Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России
Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России - РИА Новости, 21.09.2022
Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России
Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, заявил во время обращения президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:04
2022-09-21T11:14
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в мире
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, заявил во время обращения президент Владимир Путин.По словам главы государства, такие планы на Западе вынашивают уже давно. Он напомнил, что США и их союзники поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам и сделали своим оружием тотальную русофобию.Президент отдельно указал на ситуацию на Украине, из которой Запад сделал антироссийский плацдарм и добился начала военных действий в 2014 году.Путин отметил, что часть западных элит пытается всеми силами "сохранить свое господство". Из-за этого они стремятся подавить все суверенные самостоятельные центры развития, которые мешают США и их союзникам навязывать другим государствам и народам свою волю и "псевдоценности".При этом Запад "перешел уже всякую грань", продолжая свою антироссийскую политику, подчеркнул президент. Он напомнил о желании некоторых западных политиков передать Украине дальнобойное оружие для ударов по России. И такие удары уже наносятся по приграничным областям, уточнил Путин.Кроме того, высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заявляют о допустимости атаки на Россию с применением ядерного оружия.Президент напомнил, что у Москвы есть все средства для защиты своей территории, которые она готова использовать при угрозе России. При этом он подчеркнул, что по отдельным компонентам отечественные средства поражения превосходят аналоги, стоящие на вооружении стран НАТО.
https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html
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россия, ссср, в мире, владимир путин, нато, кавказ
Россия, СССР, В мире, Владимир Путин, НАТО, Кавказ
09:04 21.09.2022 (обновлено: 11:14 21.09.2022)
 
Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России

Президент Путин заявил, что Запад преследует цель ослабить, разобщить и уничтожить Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, заявил во время обращения президент Владимир Путин.
"Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", — сказал он.
По словам главы государства, такие планы на Западе вынашивают уже давно. Он напомнил, что США и их союзники поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам и сделали своим оружием тотальную русофобию.
Президент отдельно указал на ситуацию на Украине, из которой Запад сделал антироссийский плацдарм и добился начала военных действий в 2014 году.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России
Путин отметил, что часть западных элит пытается всеми силами "сохранить свое господство". Из-за этого они стремятся подавить все суверенные самостоятельные центры развития, которые мешают США и их союзникам навязывать другим государствам и народам свою волю и "псевдоценности".
При этом Запад "перешел уже всякую грань", продолжая свою антироссийскую политику, подчеркнул президент.
"Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа", - указал Путин.
Он напомнил о желании некоторых западных политиков передать Украине дальнобойное оружие для ударов по России. И такие удары уже наносятся по приграничным областям, уточнил Путин.
Кроме того, высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заявляют о допустимости атаки на Россию с применением ядерного оружия.
Президент напомнил, что у Москвы есть все средства для защиты своей территории, которые она готова использовать при угрозе России. При этом он подчеркнул, что по отдельным компонентам отечественные средства поражения превосходят аналоги, стоящие на вооружении стран НАТО.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Россия ведет боевые действия не с Украиной, а с Западом, заявил Шойгу
 
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