https://ria.ru/20220921/zapad-1818325757.html

Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России

Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России - РИА Новости, 21.09.2022

Путин назвал целью Запада ослабление и уничтожение России

Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, заявил во время обращения президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:04

2022-09-21T09:04

2022-09-21T11:14

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, заявил во время обращения президент Владимир Путин.По словам главы государства, такие планы на Западе вынашивают уже давно. Он напомнил, что США и их союзники поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам и сделали своим оружием тотальную русофобию.Президент отдельно указал на ситуацию на Украине, из которой Запад сделал антироссийский плацдарм и добился начала военных действий в 2014 году.Путин отметил, что часть западных элит пытается всеми силами "сохранить свое господство". Из-за этого они стремятся подавить все суверенные самостоятельные центры развития, которые мешают США и их союзникам навязывать другим государствам и народам свою волю и "псевдоценности".При этом Запад "перешел уже всякую грань", продолжая свою антироссийскую политику, подчеркнул президент. Он напомнил о желании некоторых западных политиков передать Украине дальнобойное оружие для ударов по России. И такие удары уже наносятся по приграничным областям, уточнил Путин.Кроме того, высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заявляют о допустимости атаки на Россию с применением ядерного оружия.Президент напомнил, что у Москвы есть все средства для защиты своей территории, которые она готова использовать при угрозе России. При этом он подчеркнул, что по отдельным компонентам отечественные средства поражения превосходят аналоги, стоящие на вооружении стран НАТО.

https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/shoygu-1818337650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, ссср, в мире, владимир путин, нато, кавказ