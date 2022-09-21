https://ria.ru/20220921/zapad-1818325654.html
Запад пытается уничтожить Россию, заявил Путин
Запад пытается уничтожить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Запад пытается уничтожить Россию, заявил Путин
Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:12
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России, заявил президент РФ Владимир Путин."Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", — сказал он в ходе обращения к россиянам.По славам главы государства, такие планы на Западе вынашивают давно, поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к границам РФ, сделали своим оружием тотальную русофобию.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия
09:03 21.09.2022 (обновлено: 09:12 21.09.2022)
Запад пытается уничтожить Россию, заявил Путин
Президент Путин: Запад пытается уничтожить Россию
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", — сказал он в ходе обращения к россиянам.
По славам главы государства, такие планы на Западе вынашивают давно, поощряли банды международных террористов на Кавказе
, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО
вплотную к границам РФ, сделали своим оружием тотальную русофобию.