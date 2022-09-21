https://ria.ru/20220921/zapad-1818325654.html

Запад пытается уничтожить Россию, заявил Путин

Запад пытается уничтожить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Запад пытается уничтожить Россию, заявил Путин

Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:12

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России, заявил президент РФ Владимир Путин."Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", — сказал он в ходе обращения к россиянам.По славам главы государства, такие планы на Западе вынашивают давно, поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к границам РФ, сделали своим оружием тотальную русофобию.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия