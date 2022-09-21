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Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки - РИА Новости, 21.09.2022
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Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки
Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки - РИА Новости, 21.09.2022
Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки
Когда можно ожидать первых осенних заморозков на территории Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:10
2022-09-21T02:10
общество
погода
осень
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Когда можно ожидать первых осенних заморозков на территории Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.В Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, считает синоптик. В ближайшее время в этой части страны температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, прогнозирует он.Наступлению осенних заморозков обычно способствует приход антициклона, продолжил он. То есть температура воздуха понижается до отрицательных значений в тихую и безоблачную погоду, а не в дождливую и ветреную, пояснил синоптик."Если характер погоды определяет циклон – в небе плотные облака, идут дожди, почва влажная – эти факторы не способствуют выхолаживанию и появлению заморозков. Заморозку предшествует тихая и ясная погода, когда на небосводе нет облаков", – отметил Синенков.Самым заметным последствием первых заморозков обычно становится изменение цвета листьев на деревьях, добавил он."Сейчас листья на кленах и березах начали желтеть, но в основном они остаются зелеными. А когда первый заморозок будет уже не только на почве, а именно температура воздуха (понизится до отрицательных значений, – ред.), тогда они станут совсем желтыми", – уверен Синенков.По его словам, в прошлые годы заморозки в центральных регионах России наступали и до начала октября."В Центральной России первые заморозки, если брать статистику, бывали и в середине сентября. Минимальная температура, минус 1,4 градуса, была зафиксирована в 1930 году", – уточнил Александр Синенков в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220909/leto-1815414025.html
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общество, погода, осень
Общество, Погода, Осень
02:10 21.09.2022
 
Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки

Синоптик Синенков спрогнозировал заморозки в Центральной России в начале октября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗеленые листья деревьев под снегом
Зеленые листья деревьев под снегом - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Зеленые листья деревьев под снегом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Когда можно ожидать первых осенних заморозков на территории Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
В Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, считает синоптик. В ближайшее время в этой части страны температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, прогнозирует он.
"Пока заморозки в центре европейской части России не ожидаются. Средняя дата перехода температуры воздуха через ноль и наступления заморозков – в первых числах октября", – сказал Синенков.
Наступлению осенних заморозков обычно способствует приход антициклона, продолжил он. То есть температура воздуха понижается до отрицательных значений в тихую и безоблачную погоду, а не в дождливую и ветреную, пояснил синоптик.
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"Если характер погоды определяет циклон – в небе плотные облака, идут дожди, почва влажная – эти факторы не способствуют выхолаживанию и появлению заморозков. Заморозку предшествует тихая и ясная погода, когда на небосводе нет облаков", – отметил Синенков.
Самым заметным последствием первых заморозков обычно становится изменение цвета листьев на деревьях, добавил он.
"Сейчас листья на кленах и березах начали желтеть, но в основном они остаются зелеными. А когда первый заморозок будет уже не только на почве, а именно температура воздуха (понизится до отрицательных значений, – ред.), тогда они станут совсем желтыми", – уверен Синенков.
По его словам, в прошлые годы заморозки в центральных регионах России наступали и до начала октября.
"В Центральной России первые заморозки, если брать статистику, бывали и в середине сентября. Минимальная температура, минус 1,4 градуса, была зафиксирована в 1930 году", – уточнил Александр Синенков в интервью радио Sputnik.
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