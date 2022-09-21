https://ria.ru/20220921/zamorozki-1818303370.html

Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки

Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки - РИА Новости, 21.09.2022

Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки

Когда можно ожидать первых осенних заморозков на территории Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T02:10

2022-09-21T02:10

2022-09-21T02:10

общество

погода

осень

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Когда можно ожидать первых осенних заморозков на территории Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.В Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, считает синоптик. В ближайшее время в этой части страны температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, прогнозирует он.Наступлению осенних заморозков обычно способствует приход антициклона, продолжил он. То есть температура воздуха понижается до отрицательных значений в тихую и безоблачную погоду, а не в дождливую и ветреную, пояснил синоптик."Если характер погоды определяет циклон – в небе плотные облака, идут дожди, почва влажная – эти факторы не способствуют выхолаживанию и появлению заморозков. Заморозку предшествует тихая и ясная погода, когда на небосводе нет облаков", – отметил Синенков.Самым заметным последствием первых заморозков обычно становится изменение цвета листьев на деревьях, добавил он."Сейчас листья на кленах и березах начали желтеть, но в основном они остаются зелеными. А когда первый заморозок будет уже не только на почве, а именно температура воздуха (понизится до отрицательных значений, – ред.), тогда они станут совсем желтыми", – уверен Синенков.По его словам, в прошлые годы заморозки в центральных регионах России наступали и до начала октября."В Центральной России первые заморозки, если брать статистику, бывали и в середине сентября. Минимальная температура, минус 1,4 градуса, была зафиксирована в 1930 году", – уточнил Александр Синенков в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/leto-1815414025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/moskva-1817841105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, погода, осень