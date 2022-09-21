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Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 21.09.2022
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Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки
Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 21.09.2022
Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:28
2022-09-21T14:28
общество
госдума рф
георгиевская ленточка
россия
российская империя
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.Ранее депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент.Как отмечали авторы, в случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ. Согласно действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.Один из авторов проекта, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркивал, что документ регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
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россия
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общество, госдума рф, георгиевская ленточка, россия, российская империя, андрей турчак, единая россия
Общество, Госдума РФ, Георгиевская ленточка, Россия, Российская империя, Андрей Турчак, Единая Россия
14:28 21.09.2022
 
Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки

Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за осквернение георгиевских ленточек

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.
Ранее депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент.
Значок и георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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В Госдуме прокомментировали запрет георгиевской ленточки в Европе
Как отмечали авторы, в случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ. Согласно действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.
Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
Один из авторов проекта, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркивал, что документ регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанк

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
1 из 11

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
2 из 11

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанк

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 11

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанк

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
4 из 11

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 11

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

Учащиеся средней общеобразовательной школы №11 городского округа Балашиха фотографируются у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
6 из 11

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

Волонтер Молодой гвардии раздает прохожим георгиевские ленточки на улице Баумана в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 11

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

Волонтер Молодой гвардии раздает прохожим георгиевские ленточки на улице Баумана в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 11

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

Георгиевские ленточки и листовки в руках волонтера Молодой гвардии, участвующего в ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казани
9 из 11

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

Женщина с георгиевской ленточкой на улице Баумана в Казани, где проходит ежегодная акция Георгиевская ленточка, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 11

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Волонтеры Победы держат георгиевскую ленточку в форме знака Z на одной из улиц Санкт-Петербурга в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 11

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
1 из 11

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
2 из 11

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
4 из 11

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
5 из 11

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 11

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 11

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 11

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 11

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 11

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 11

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
 
ОбществоГосдума РФГеоргиевская ленточкаРоссияРоссийская империяАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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