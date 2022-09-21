Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки

Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за осквернение георгиевских ленточек
По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".
По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.
Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.
Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.
Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.
Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.
Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.
К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.
К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.
Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.
Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.
С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.
С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.
С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.
С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.
Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.
Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.
К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.
Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.
С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.
С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.