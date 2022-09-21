https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818418378.html

Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки

Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 21.09.2022

Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:28

2022-09-21T14:28

2022-09-21T14:28

общество

госдума рф

георгиевская ленточка

россия

российская империя

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.Ранее депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент.Как отмечали авторы, в случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ. Согласно действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.Один из авторов проекта, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркивал, что документ регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

https://ria.ru/20220508/lentochka-1787474873.html

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российская империя

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Наталья Макарова

общество, госдума рф, георгиевская ленточка, россия, российская империя, андрей турчак, единая россия