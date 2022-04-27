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Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 27.04.2022
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Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка"
Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 27.04.2022
Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка"
Стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Идея зародилась в середине 2000-х годов в стенах агентства на Зубовском бульваре в Москве и очень скоро... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:19
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фото
георгиевская ленточка
москва
казань
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Стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Идея зародилась в середине 2000-х годов в стенах агентства на Зубовском бульваре в Москве и очень скоро объединила миллионы людей. Символ победы и мужества — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, георгиевская ленточка, москва, казань, общество
17:19 27.04.2022 (обновлено: 23:06 27.04.2022)
 

Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка"

Читать ria.ru в
Стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Идея зародилась в середине 2000-х годов в стенах агентства на Зубовском бульваре в Москве и очень скоро объединила миллионы людей. Символ победы и мужества — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
1 из 11

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
2 из 11

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 11

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
4 из 11

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 11

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

Учащиеся средней общеобразовательной школы №11 городского округа Балашиха фотографируются у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
6 из 11

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

Волонтер Молодой гвардии раздает прохожим георгиевские ленточки на улице Баумана в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 11

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

Волонтер Молодой гвардии раздает прохожим георгиевские ленточки на улице Баумана в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 11

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

Георгиевские ленточки и листовки в руках волонтера Молодой гвардии, участвующего в ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казани
9 из 11

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

Женщина с георгиевской ленточкой на улице Баумана в Казани, где проходит ежегодная акция Георгиевская ленточка, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 11

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Волонтеры Победы держат георгиевскую ленточку в форме знака Z на одной из улиц Санкт-Петербурга в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 11

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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