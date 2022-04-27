https://ria.ru/20220427/georgievskaya-1785775769.html

Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка"

Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 27.04.2022

Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка"

Стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Идея зародилась в середине 2000-х годов в стенах агентства на Зубовском бульваре в Москве и очень скоро... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:19

2022-04-27T17:19

2022-04-27T23:06

фото

георгиевская ленточка

москва

казань

общество

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Стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Идея зародилась в середине 2000-х годов в стенах агентства на Зубовском бульваре в Москве и очень скоро объединила миллионы людей. Символ победы и мужества — в фотоленте Ria.ru.

москва

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