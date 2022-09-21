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Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/zaes-1818563724.html
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров - РИА Новости, 21.09.2022
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров
Украинские войска нанесли артиллерийские удары по Запорожской АЭС из американского оружия, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:30
2022-09-21T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
энергодар
вооруженные силы украины
донбасс
запорожская аэс
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийские удары по Запорожской АЭС из американского оружия, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Он опубликовал фотографии с места повреждения трубы в системе безопасности энергоблока станции после очередного обстрела. По его словам, найденные на месте происшествия осколки снаряда указывают на то, что он был выпущен из американской реактивной установки. При этом глава Чечни напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки американскими военными и подчеркнул, что США к подобным ситуациям "не привыкать".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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в мире, рамзан кадыров, энергодар, вооруженные силы украины, донбасс, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Запорожская АЭС, Запорожская область
22:30 21.09.2022 (обновлено: 23:42 21.09.2022)
 
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров

Кадыров: обстрел Запорожской АЭС вели из американских реактивных установок

© Фото пресс-службы администрации ЭнергодараПоследствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС
© Фото пресс-службы администрации Энергодара
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийские удары по Запорожской АЭС из американского оружия, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он опубликовал фотографии с места повреждения трубы в системе безопасности энергоблока станции после очередного обстрела. По его словам, найденные на месте происшествия осколки снаряда указывают на то, что он был выпущен из американской реактивной установки.

"Покажите эти материалы крупным планом простым европейцам и гражданам США. Пусть делают выводы о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе", — написал Кадыров.

При этом глава Чечни напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки американскими военными и подчеркнул, что США к подобным ситуациям "не привыкать".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:38Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровЭнергодарВооруженные силы УкраиныДонбассЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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