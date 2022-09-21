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Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров - РИА Новости, 21.09.2022
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров
Украинские войска нанесли артиллерийские удары по Запорожской АЭС из американского оружия, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:30
2022-09-21T22:30
2022-09-21T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийские удары по Запорожской АЭС из американского оружия, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Он опубликовал фотографии с места повреждения трубы в системе безопасности энергоблока станции после очередного обстрела. По его словам, найденные на месте происшествия осколки снаряда указывают на то, что он был выпущен из американской реактивной установки. При этом глава Чечни напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки американскими военными и подчеркнул, что США к подобным ситуациям "не привыкать".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Запорожская АЭС, Запорожская область
22:30 21.09.2022 (обновлено: 23:42 21.09.2022)
Удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе, считает Кадыров
Кадыров: обстрел Запорожской АЭС вели из американских реактивных установок