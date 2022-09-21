https://ria.ru/20220921/zaes-1818427683.html

ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС

ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022

ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС

Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:38

2022-09-21T14:38

2022-09-21T14:42

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ."Украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар", - отмечает МО РФ.Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/zaes-1818427579.html

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Дарья Буймова

россия, украина, запорожская область, в мире, энергодар, запорожская аэс