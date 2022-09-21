https://ria.ru/20220921/zaes-1818427683.html
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС
Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:38
2022-09-21T14:38
2022-09-21T14:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
в мире
энергодар
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814631613_0:328:800:778_1920x0_80_0_0_fc19e6d8c69704de847e7c0749959a7d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ."Украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар", - отмечает МО РФ.Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/zaes-1818427579.html
https://ria.ru/20220921/zaes-1818344793.html
россия
украина
запорожская область
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814631613_0:351:800:951_1920x0_80_0_0_343fd8e12667b9aa1e2d8605c189b45a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запорожская область, в мире, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС
14:38 21.09.2022 (обновлено: 14:42 21.09.2022)
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС
Минобороны: ночью ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС