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ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/zaes-1818427683.html
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС
Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:38
2022-09-21T14:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
в мире
энергодар
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ."Украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар", - отмечает МО РФ.Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/zaes-1818427579.html
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россия, украина, запорожская область, в мире, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС
14:38 21.09.2022 (обновлено: 14:42 21.09.2022)
 
ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС

Минобороны: ночью ВСУ нанесли удар по линии электропередачи, идущей от пятого блока ЗАЭС

© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"Последствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар", - отмечает МО РФ.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:38В мире
МО РФ: снаряд повредил трубу в системе безопасности энергоблока ЗАЭС
Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.
Высоковольтная линия электропередачи, поврежденная из-за обстрелов Запорожской АЭС
10:27Специальная военная операция на Украине
При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьВ миреЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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