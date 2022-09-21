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На ЗАЭС снаряд повредил трубу в системе безопасности энергоблока
На ЗАЭС снаряд повредил трубу в системе безопасности энергоблока - РИА Новости, 21.09.2022
На ЗАЭС снаряд повредил трубу в системе безопасности энергоблока
Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:35
2022-09-21T14:35
2022-09-21T15:10
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ."Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности 5-го энергоблока", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар", - отмечает МО РФ.Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС
14:35 21.09.2022 (обновлено: 15:10 21.09.2022)
На ЗАЭС снаряд повредил трубу в системе безопасности энергоблока
Минобороны: взрыв снаряда повредил трубу в системе безопасности пятого энергоблока ЗАЭС
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар
и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности 5-го энергоблока", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар", - отмечает МО РФ.
Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.