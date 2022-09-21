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В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе

В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе - РИА Новости, 21.09.2022

В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе

Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T02:50

2022-09-21T02:50

2022-09-21T02:50

в мире

мексика

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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA.По информации местных СМИ, взрыв на газопроводе Pemex произошел днем. Очевидцы говорят об эвакуации персонала, данных о пострадавших или повреждениях близлежащих жилых домов не поступало.Pemex на момент публикации материала официально не прокомментировала инцидент.

https://ria.ru/20220827/gazoprovod-1812449811.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика