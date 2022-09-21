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В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе
В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе - РИА Новости, 21.09.2022
В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе
Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:50
2022-09-21T02:50
2022-09-21T02:50
в мире
мексика
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA.По информации местных СМИ, взрыв на газопроводе Pemex произошел днем. Очевидцы говорят об эвакуации персонала, данных о пострадавших или повреждениях близлежащих жилых домов не поступало.Pemex на момент публикации материала официально не прокомментировала инцидент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе
В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе корпорации Pemex
МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA.
"После сообщения о взрыве трубопровода в Уимангильо, Табаско, агентство ASEA собирает информацию у местных властей", - написал в своем Twitter директор ASEA Анхель Каррисалес Лопес.
По информации местных СМИ, взрыв на газопроводе Pemex произошел днем. Очевидцы говорят об эвакуации персонала, данных о пострадавших или повреждениях близлежащих жилых домов не поступало.
Pemex на момент публикации материала официально не прокомментировала инцидент.