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В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе - РИА Новости, 21.09.2022
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В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе
В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе - РИА Новости, 21.09.2022
В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе
Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:50
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в мире
мексика
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA.По информации местных СМИ, взрыв на газопроводе Pemex произошел днем. Очевидцы говорят об эвакуации персонала, данных о пострадавших или повреждениях близлежащих жилых домов не поступало.Pemex на момент публикации материала официально не прокомментировала инцидент.
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в мире, мексика
В мире, Мексика
02:50 21.09.2022
 
В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе

В Мексике произошел мощный взрыв на газопроводе корпорации Pemex

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредприятие Pemex
Предприятие Pemex - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Предприятие Pemex. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA.
"После сообщения о взрыве трубопровода в Уимангильо, Табаско, агентство ASEA собирает информацию у местных властей", - написал в своем Twitter директор ASEA Анхель Каррисалес Лопес.
По информации местных СМИ, взрыв на газопроводе Pemex произошел днем. Очевидцы говорят об эвакуации персонала, данных о пострадавших или повреждениях близлежащих жилых домов не поступало.
Pemex на момент публикации материала официально не прокомментировала инцидент.
Взрыв на газопроводе Pemex в Мексике - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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В Мексике взорвался газопровод
 
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