https://ria.ru/20220921/vuchich-1818540239.html

Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич

Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич - РИА Новости, 21.09.2022

Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите России всеми средствами в случае угроз... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:35

2022-09-21T20:35

2022-09-21T20:35

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 21 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите России всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. Он принял участие в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax.Журналисты спросили Вучича, так как он ранее неоднократно встречался с президентом Путиным, считает ли он блефом его заявление о готовности применить все имеющиеся средства поражения для защиты России от ядерной угрозы со стороны стран НАТО и Запада."Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует", - ответил сербский лидер.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818440448.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, владимир путин, александр вучич, россия, сербия, генеральная ассамблея оон, оон, нато