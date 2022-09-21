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Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич
Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич - РИА Новости, 21.09.2022
Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите России всеми средствами в случае угроз... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:35
2022-09-21T20:35
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БЕЛГРАД, 21 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите России всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. Он принял участие в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax.Журналисты спросили Вучича, так как он ранее неоднократно встречался с президентом Путиным, считает ли он блефом его заявление о готовности применить все имеющиеся средства поражения для защиты России от ядерной угрозы со стороны стран НАТО и Запада."Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует", - ответил сербский лидер.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818440448.html
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в мире, владимир путин, александр вучич, россия, сербия, генеральная ассамблея оон, оон, нато
В мире, Владимир Путин, Александр Вучич, Россия, Сербия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
20:35 21.09.2022
 
Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: Путин не блефует, говоря о защите России от угроз ядерным оружием

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите России всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия.
Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. Он принял участие в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Журналисты спросили Вучича, так как он ранее неоднократно встречался с президентом Путиным, считает ли он блефом его заявление о готовности применить все имеющиеся средства поражения для защиты России от ядерной угрозы со стороны стран НАТО и Запада.
"Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует", - ответил сербский лидер.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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