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ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 самолетов ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 самолетов ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 самолетов ВСУ
Российские военные уничтожили почти 300 украинских самолётов в ходе проведения специальной военной операции, следует из распространенной в среду сводки... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:42
2022-09-21T14:42
2022-09-21T14:42
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили почти 300 украинских самолётов в ходе проведения специальной военной операции, следует из распространенной в среду сводки министерства обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, около шести тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 самолетов ВСУ
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 295 самолетов ВСУ, 2018 БПЛА, 155 вертолетов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили почти 300 украинских самолётов в ходе проведения специальной военной операции, следует из распространенной в среду сводки министерства обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.
Уточняется, что также уничтожены более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, около шести тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.