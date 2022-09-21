https://ria.ru/20220921/vsu-1818429102.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 самолетов ВСУ

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 самолетов ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 самолетов ВСУ

Российские военные уничтожили почти 300 украинских самолётов в ходе проведения специальной военной операции, следует из распространенной в среду сводки... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:42

2022-09-21T14:42

2022-09-21T14:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили почти 300 украинских самолётов в ходе проведения специальной военной операции, следует из распространенной в среду сводки министерства обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, около шести тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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