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ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/vsu-1818425262.html
ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области
ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2022
ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области
Российские военные за сутки ликвидировали более двухсот украинских солдат в Херсонской области, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:33
2022-09-21T15:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные за сутки ликвидировали более двухсот украинских солдат в Херсонской области, сообщило Министерство обороны.Также уточняется, что командир 28-й бригады направил военнослужащих 4-й роты 2-го батальона в контратаку на минное поле. В результате личный состав подразделения "фактически полностью погиб", сообщили в Минобороны.В свою очередь, в районе села Павловка в ДНР украинские военные также предприняли неудачную попытку контратаки. В результате они потеряли более 60 человек, четыре танка и восемь автомобилей. Кроме того, в Донецкой Народной Республике российские ВКС уничтожили 75 боевиков и девять единиц техники в пункте временной дислокации одной из бригад ВСУ. Помимо этого, уничтожены 12 складов боеприпасов и вооружения в Харьковской и Херсонской области, а также в ДНР. Сообщается, что системы ПВО за сутки сбили 11 беспилотников, в том числе один "Байрактар". Средства противовоздушной обороны также ликвидировали 28 американских снарядов HIMARS и три ракеты HARM.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:33 21.09.2022 (обновлено: 15:35 21.09.2022)
 
ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области

Минобороны: ВС России уничтожили в Херсонской области более 200 украинских военных

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные за сутки ликвидировали более двухсот украинских солдат в Херсонской области, сообщило Министерство обороны.

"В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники", — подчеркнули в ведомстве.

Также уточняется, что командир 28-й бригады направил военнослужащих 4-й роты 2-го батальона в контратаку на минное поле. В результате личный состав подразделения "фактически полностью погиб", сообщили в Минобороны.
В свою очередь, в районе села Павловка в ДНР украинские военные также предприняли неудачную попытку контратаки. В результате они потеряли более 60 человек, четыре танка и восемь автомобилей. Кроме того, в Донецкой Народной Республике российские ВКС уничтожили 75 боевиков и девять единиц техники в пункте временной дислокации одной из бригад ВСУ.
Помимо этого, уничтожены 12 складов боеприпасов и вооружения в Харьковской и Херсонской области, а также в ДНР. Сообщается, что системы ПВО за сутки сбили 11 беспилотников, в том числе один "Байрактар". Средства противовоздушной обороны также ликвидировали 28 американских снарядов HIMARS и три ракеты HARM.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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