https://ria.ru/20220921/vsu-1818425262.html

ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области

ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2022

ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области

Российские военные за сутки ликвидировали более двухсот украинских солдат в Херсонской области, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:33

2022-09-21T14:33

2022-09-21T15:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные за сутки ликвидировали более двухсот украинских солдат в Херсонской области, сообщило Министерство обороны.Также уточняется, что командир 28-й бригады направил военнослужащих 4-й роты 2-го батальона в контратаку на минное поле. В результате личный состав подразделения "фактически полностью погиб", сообщили в Минобороны.В свою очередь, в районе села Павловка в ДНР украинские военные также предприняли неудачную попытку контратаки. В результате они потеряли более 60 человек, четыре танка и восемь автомобилей. Кроме того, в Донецкой Народной Республике российские ВКС уничтожили 75 боевиков и девять единиц техники в пункте временной дислокации одной из бригад ВСУ. Помимо этого, уничтожены 12 складов боеприпасов и вооружения в Харьковской и Херсонской области, а также в ДНР. Сообщается, что системы ПВО за сутки сбили 11 беспилотников, в том числе один "Байрактар". Средства противовоздушной обороны также ликвидировали 28 американских снарядов HIMARS и три ракеты HARM.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр