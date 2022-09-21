https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818569704.html

Байден и Макрон проводят незапланированную встречу

Байден и Макрон проводят незапланированную встречу - РИА Новости, 21.09.2022

Байден и Макрон проводят незапланированную встречу

Президент США Джо Байден проводит в Нью-Йорке встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ранее не заявленную в расписании обоих политиков,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T23:44

2022-09-21T23:44

2022-09-21T23:44

в мире

эммануэль макрон

джо байден

сша

франция

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит в Нью-Йорке встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ранее не заявленную в расписании обоих политиков, сообщает пресс-служба Белого дома."Идет участие во встрече президента (Байдена) и президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в заявлении.Со стороны США во встрече участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и советник госдепартамента Амос Хохштейн.Со стороны Франции присутствуют глава МИД Катрин Колонна, посол в США Филипп Этьен, начальник военного штаба Франции адмирал Жан-Филипп Роллан, а также два дипломатических советника.Встреча не была заявлена расписании обоих президентов и ее повестка официально не сообщалась.

https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html

https://ria.ru/20220921/makron-1818532541.html

сша

франция

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, нью-йорк (город)