https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818569704.html
Байден и Макрон проводят незапланированную встречу
Байден и Макрон проводят незапланированную встречу - РИА Новости, 21.09.2022
Байден и Макрон проводят незапланированную встречу
Президент США Джо Байден проводит в Нью-Йорке встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ранее не заявленную в расписании обоих политиков,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:44
2022-09-21T23:44
2022-09-21T23:44
в мире
эммануэль макрон
джо байден
сша
франция
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит в Нью-Йорке встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ранее не заявленную в расписании обоих политиков, сообщает пресс-служба Белого дома."Идет участие во встрече президента (Байдена) и президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в заявлении.Со стороны США во встрече участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и советник госдепартамента Амос Хохштейн.Со стороны Франции присутствуют глава МИД Катрин Колонна, посол в США Филипп Этьен, начальник военного штаба Франции адмирал Жан-Филипп Роллан, а также два дипломатических советника.Встреча не была заявлена расписании обоих президентов и ее повестка официально не сообщалась.
https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html
https://ria.ru/20220921/makron-1818532541.html
сша
франция
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, нью-йорк (город)
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция, Нью-Йорк (город)
Байден и Макрон проводят незапланированную встречу
Белый дом: Байден и Макрон проводят ранее не заявленную в расписании встречу в Нью-Йорке