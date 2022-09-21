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Байден и Макрон проводят незапланированную встречу - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден и Макрон проводят незапланированную встречу
Байден и Макрон проводят незапланированную встречу - РИА Новости, 21.09.2022
Байден и Макрон проводят незапланированную встречу
Президент США Джо Байден проводит в Нью-Йорке встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ранее не заявленную в расписании обоих политиков,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:44
2022-09-21T23:44
в мире
эммануэль макрон
джо байден
сша
франция
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит в Нью-Йорке встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ранее не заявленную в расписании обоих политиков, сообщает пресс-служба Белого дома."Идет участие во встрече президента (Байдена) и президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в заявлении.Со стороны США во встрече участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и советник госдепартамента Амос Хохштейн.Со стороны Франции присутствуют глава МИД Катрин Колонна, посол в США Филипп Этьен, начальник военного штаба Франции адмирал Жан-Филипп Роллан, а также два дипломатических советника.Встреча не была заявлена расписании обоих президентов и ее повестка официально не сообщалась.
https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, нью-йорк (город)
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция, Нью-Йорк (город)
23:44 21.09.2022
 
Байден и Макрон проводят незапланированную встречу

Белый дом: Байден и Макрон проводят ранее не заявленную в расписании встречу в Нью-Йорке

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит в Нью-Йорке встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ранее не заявленную в расписании обоих политиков, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Идет участие во встрече президента (Байдена) и президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в заявлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Со стороны США во встрече участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и советник госдепартамента Амос Хохштейн.
Со стороны Франции присутствуют глава МИД Катрин Колонна, посол в США Филипп Этьен, начальник военного штаба Франции адмирал Жан-Филипп Роллан, а также два дипломатических советника.
Встреча не была заявлена расписании обоих президентов и ее повестка официально не сообщалась.
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В миреЭммануэль МакронДжо БайденСШАФранцияНью-Йорк (город)
 
 
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