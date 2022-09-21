Рейтинг@Mail.ru
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818314365.html
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского - РИА Новости, 21.09.2022
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского
ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:33
2022-09-21T15:26
в мире
украина
елена зеленская
оон
денис шмыгаль
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ООН, 21 сен — РИА Новости. ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой.Отмечается, что генсек и премьер обсудили конфликт на Украине, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность в стране. "Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны. Генеральный секретарь вновь заявил о полной поддержке ООН продолжения оказания гуманитарной помощи Украине", — отмечается в тексте.Генеральный секретарь поблагодарил Украину за ее участие в реализации черноморской зерновой инициативы и подтвердил готовность ООН продолжать свои усилия по предотвращению глобального продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20220921/obsuzhdenie-1818308485.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, елена зеленская, оон, денис шмыгаль, антониу гутерреш
В мире, Украина, Елена Зеленская, ООН, Денис Шмыгаль, Антониу Гутерреш
06:33 21.09.2022 (обновлено: 15:26 21.09.2022)
 
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского

ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Владимира Зеленского Еленой

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен — РИА Новости. ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой.

"Генеральный секретарь встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, первой леди Украины Еленой Зеленской", — сказано в сообщении.

Отмечается, что генсек и премьер обсудили конфликт на Украине, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность в стране. "Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны. Генеральный секретарь вновь заявил о полной поддержке ООН продолжения оказания гуманитарной помощи Украине", — отмечается в тексте.
Генеральный секретарь поблагодарил Украину за ее участие в реализации черноморской зерновой инициативы и подтвердил готовность ООН продолжать свои усилия по предотвращению глобального продовольственного кризиса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 03:41
Гутерреш и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
 
В миреУкраинаЕлена ЗеленскаяООНДенис ШмыгальАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала