https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818314365.html

ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского

ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского - РИА Новости, 21.09.2022

ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского

ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:33

2022-09-21T06:33

2022-09-21T15:26

в мире

украина

елена зеленская

оон

денис шмыгаль

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg

ООН, 21 сен — РИА Новости. ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой.Отмечается, что генсек и премьер обсудили конфликт на Украине, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность в стране. "Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны. Генеральный секретарь вновь заявил о полной поддержке ООН продолжения оказания гуманитарной помощи Украине", — отмечается в тексте.Генеральный секретарь поблагодарил Украину за ее участие в реализации черноморской зерновой инициативы и подтвердил готовность ООН продолжать свои усилия по предотвращению глобального продовольственного кризиса.

https://ria.ru/20220921/obsuzhdenie-1818308485.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, елена зеленская, оон, денис шмыгаль, антониу гутерреш