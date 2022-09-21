https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818314365.html
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского - РИА Новости, 21.09.2022
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского
ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:33
2022-09-21T06:33
2022-09-21T15:26
в мире
украина
елена зеленская
оон
денис шмыгаль
антониу гутерреш
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ООН, 21 сен — РИА Новости. ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой.Отмечается, что генсек и премьер обсудили конфликт на Украине, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность в стране. "Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны. Генеральный секретарь вновь заявил о полной поддержке ООН продолжения оказания гуманитарной помощи Украине", — отмечается в тексте.Генеральный секретарь поблагодарил Украину за ее участие в реализации черноморской зерновой инициативы и подтвердил готовность ООН продолжать свои усилия по предотвращению глобального продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20220921/obsuzhdenie-1818308485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, елена зеленская, оон, денис шмыгаль, антониу гутерреш
В мире, Украина, Елена Зеленская, ООН, Денис Шмыгаль, Антониу Гутерреш
06:33 21.09.2022 (обновлено: 15:26 21.09.2022)
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Владимира Зеленского Еленой
ООН, 21 сен — РИА Новости. ООН подтвердила, что генсек организации Антониу Гутерреш во вторник встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой Владимира Зеленского Еленой.
"Генеральный секретарь встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, первой леди Украины Еленой Зеленской", — сказано в сообщении.
Отмечается, что генсек и премьер обсудили конфликт на Украине, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность в стране. "Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны. Генеральный секретарь вновь заявил о полной поддержке ООН продолжения оказания гуманитарной помощи Украине", — отмечается в тексте.
Генеральный секретарь поблагодарил Украину за ее участие в реализации черноморской зерновой инициативы и подтвердил готовность ООН продолжать свои усилия по предотвращению глобального продовольственного кризиса.