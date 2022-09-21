Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер Японии Кисида заявил на Генассамблее ООН о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
"С подписания Пхеньянской декларации премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми и лидером Северной Кореи Ким Чен Иром прошло 20 лет. Объявленные в ней комплексное решение вопросов (насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80-х годов) японских граждан, ядерной и ракетной программ, подведения черты под несчастным прошлым и стремление к нормализации отношений – неизменны. Япония готова обсуждать все интересующие обе стороны вопросы. Лично я готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий. Я готов приложить все усилия, не упуская ни единого шанса", - сказал Кисида.
Кисида прибыл в Нью-Йорк с опозданием на сутки из-за тайфуна "Нанмадол", обрушившегося на Японию в конце прошлой – начале этой недели. На полях недели высокого уровня он проведет ряд двусторонних встреч. В числе прочих должна состояться его встреча с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс. Визит проходит до 22 сентября.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке 20-26 сентября.
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