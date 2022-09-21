Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

"С подписания Пхеньянской декларации премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми и лидером Северной Кореи Ким Чен Иром прошло 20 лет. Объявленные в ней комплексное решение вопросов (насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80-х годов) японских граждан, ядерной и ракетной программ, подведения черты под несчастным прошлым и стремление к нормализации отношений – неизменны. Япония готова обсуждать все интересующие обе стороны вопросы. Лично я готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий. Я готов приложить все усилия, не упуская ни единого шанса", - сказал Кисида.