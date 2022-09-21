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Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК
Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК - РИА Новости, 21.09.2022
Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК
Вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:31
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владимир путин
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин."В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно", - сказал Путин в своём обращении.
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владимир путин, россия, правительство рф, общество
Владимир Путин, Россия, Правительство РФ, Общество
09:31 21.09.2022
 
Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК

Путин поручил правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин.
"В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно", - сказал Путин в своём обращении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 16:59
Медведев обсудил с Мантуровым работу ВПК
 
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