https://ria.ru/20220921/vpk-1818332278.html
Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК
Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК - РИА Новости, 21.09.2022
Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК
Вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:31
2022-09-21T09:31
2022-09-21T09:31
владимир путин
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин."В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно", - сказал Путин в своём обращении.
https://ria.ru/20220823/medvedev-1811627437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, правительство рф, общество
Владимир Путин, Россия, Правительство РФ, Общество
Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК
Путин поручил правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК