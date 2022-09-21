https://ria.ru/20220921/vpk-1818332278.html

Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК

Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК - РИА Новости, 21.09.2022

Путин поручил правительству решить вопросы обеспечения предприятий ВПК

Вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:31

2022-09-21T09:31

2022-09-21T09:31

владимир путин

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин."В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно", - сказал Путин в своём обращении.

https://ria.ru/20220823/medvedev-1811627437.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, правительство рф, общество