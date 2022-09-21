https://ria.ru/20220921/vosstanovlenie-1818384616.html

Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии

Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии - РИА Новости, 21.09.2022

Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии

Китай провёл встречу министров туризма пяти крупнейших развивающихся стран-членов БРИКС. В режиме видеоконференции участники обсудили "зелёный" и устойчивый... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:45

2022-09-21T12:45

2022-09-21T12:45

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МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай провёл встречу министров туризма пяти крупнейших развивающихся стран-членов БРИКС. В режиме видеоконференции участники обсудили "зелёный" и устойчивый туризм, а также варианты решения проблем, вызванных пандемией.Туризм является важным аспектом сотрудничества стран БРИКС и играет ключевую роль в содействии развитию. Однако реальность такова, что обсуждать эту тему приходится онлайн. Министры туризма Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР встретились в виртуальном формате, чтобы поговорить об устойчивом развитии туризма и поддержке отрасли в условиях пандемии.Участники обсудили зелёный и устойчивый туризм, а также способы ускорения цифровой трансформации данного сектора и методы сокращения бедности благодаря развитию отрасли путешествий.Министр туризма ЮАР Линдиве Сисулу: "Мы внедрили ряд законодательных инициатив и постоянно руководствуемся ими. Например, у нас есть Белая книга по продвижению путешествий в Южной Африке, которая определяет устойчивое развитие туризма в нашей стране".По итогам виртуальной встречи участники опубликовали вполне реальное коммюнике. Документ подчёркивает важность восстановления индустрии туризма, особенно в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также призывает к укреплению диалога и механизма сотрудничества между правительствами, предприятиями, учреждениями, отраслевыми организациями и всеми заинтересованными сторонами.

https://ria.ru/20211125/gidy-1760702478.html

китай

россия

юар

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, юар, брикс, оон