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Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии - РИА Новости, 21.09.2022
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Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии
Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии - РИА Новости, 21.09.2022
Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии
Китай провёл встречу министров туризма пяти крупнейших развивающихся стран-членов БРИКС. В режиме видеоконференции участники обсудили "зелёный" и устойчивый... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:45
2022-09-21T12:45
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МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай провёл встречу министров туризма пяти крупнейших развивающихся стран-членов БРИКС. В режиме видеоконференции участники обсудили "зелёный" и устойчивый туризм, а также варианты решения проблем, вызванных пандемией.Туризм является важным аспектом сотрудничества стран БРИКС и играет ключевую роль в содействии развитию. Однако реальность такова, что обсуждать эту тему приходится онлайн. Министры туризма Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР встретились в виртуальном формате, чтобы поговорить об устойчивом развитии туризма и поддержке отрасли в условиях пандемии.Участники обсудили зелёный и устойчивый туризм, а также способы ускорения цифровой трансформации данного сектора и методы сокращения бедности благодаря развитию отрасли путешествий.Министр туризма ЮАР Линдиве Сисулу: "Мы внедрили ряд законодательных инициатив и постоянно руководствуемся ими. Например, у нас есть Белая книга по продвижению путешествий в Южной Африке, которая определяет устойчивое развитие туризма в нашей стране".По итогам виртуальной встречи участники опубликовали вполне реальное коммюнике. Документ подчёркивает важность восстановления индустрии туризма, особенно в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также призывает к укреплению диалога и механизма сотрудничества между правительствами, предприятиями, учреждениями, отраслевыми организациями и всеми заинтересованными сторонами.
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китай, россия, юар, брикс, оон
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, ЮАР, БРИКС, ООН
12:45 21.09.2022
 

Министры туризма БРИКС призвали к восстановлению отрасли после пандемии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКитайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай провёл встречу министров туризма пяти крупнейших развивающихся стран-членов БРИКС. В режиме видеоконференции участники обсудили "зелёный" и устойчивый туризм, а также варианты решения проблем, вызванных пандемией.
Туризм является важным аспектом сотрудничества стран БРИКС и играет ключевую роль в содействии развитию. Однако реальность такова, что обсуждать эту тему приходится онлайн. Министры туризма Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР встретились в виртуальном формате, чтобы поговорить об устойчивом развитии туризма и поддержке отрасли в условиях пандемии.

"Туризм стран БРИКС сталкивается с проблемами, вызванными пандемией. Наша миссия и ответственность заключается в том, чтобы использовать встречи министров для содействия восстановлению туристического сектора в странах БРИКС".

Ху Хэпин
министр культуры и туризма КНР
Участники обсудили зелёный и устойчивый туризм, а также способы ускорения цифровой трансформации данного сектора и методы сокращения бедности благодаря развитию отрасли путешествий.

"Туристический поток между Россией и странами БРИКС до пандемии достигал 4,5 миллиарда поездок. Из-за развитого транспортного сообщения и географической близости самое большое количество путешествий, конечно, приходилось на Китай - около трёх миллионов поездок. Однако Россия заинтересована в укреплении и расширении туристических связей со всеми странами БРИКС".

Зарина Догузова
глава Ростуризма
Министр туризма ЮАР Линдиве Сисулу: "Мы внедрили ряд законодательных инициатив и постоянно руководствуемся ими. Например, у нас есть Белая книга по продвижению путешествий в Южной Африке, которая определяет устойчивое развитие туризма в нашей стране".
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По итогам виртуальной встречи участники опубликовали вполне реальное коммюнике. Документ подчёркивает важность восстановления индустрии туризма, особенно в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также призывает к укреплению диалога и механизма сотрудничества между правительствами, предприятиями, учреждениями, отраслевыми организациями и всеми заинтересованными сторонами.
 
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