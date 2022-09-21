https://ria.ru/20220921/vodorod-1818451572.html
Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, заявил Путин
Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, заявил Путин
Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, это неисчерпаемый источник энергии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:49
2022-09-21T15:49
2022-09-21T16:10
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, это неисчерпаемый источник энергии, заявил президент РФ Владимир Путин."Чистый водород точно будет востребован, других альтернативных таких видов источников энергии, наверное, не просматривается, ни ветер, ни солнце не сопоставимы с водородом. По-моему, это самый распространенный элемент в космосе, во вселенной, поэтому это неисчерпаемый источник энергии. Это точно совершенно", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Один из участников встречи рассказал о разработке газового ректора нового типа, который станет ключом к новой технологии получения водорода.По словам Путина, водород – это одно из многих серьезных направлений по целому ряду сфер, в энергетике прежде всего. "Если нам удастся сделать то, о чем вы сейчас говорите, когда углеводороды будут реально, а не, как сегодня, хотелки у кого-то на Западе, уходить будут реально, если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции. У нас для этого есть все возможности, это точно", - отметил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
15:49 21.09.2022 (обновлено: 16:10 21.09.2022)
Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, заявил Путин
Путин: развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, это поможет России
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, это неисчерпаемый источник энергии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чистый водород точно будет востребован, других альтернативных таких видов источников энергии, наверное, не просматривается, ни ветер, ни солнце не сопоставимы с водородом. По-моему, это самый распространенный элемент в космосе, во вселенной, поэтому это неисчерпаемый источник энергии. Это точно совершенно", - сказал Путин
на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
Один из участников встречи рассказал о разработке газового ректора нового типа, который станет ключом к новой технологии получения водорода.
По словам Путина, водород – это одно из многих серьезных направлений по целому ряду сфер, в энергетике прежде всего. "Если нам удастся сделать то, о чем вы сейчас говорите, когда углеводороды будут реально, а не, как сегодня, хотелки у кого-то на Западе, уходить будут реально, если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции. У нас для этого есть все возможности, это точно", - отметил президент.