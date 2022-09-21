https://ria.ru/20220921/vodorod-1818451572.html

Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, заявил Путин

Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, заявил Путин

Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, это неисчерпаемый источник энергии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:49

2022-09-21T15:49

2022-09-21T16:10

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем, это неисчерпаемый источник энергии, заявил президент РФ Владимир Путин."Чистый водород точно будет востребован, других альтернативных таких видов источников энергии, наверное, не просматривается, ни ветер, ни солнце не сопоставимы с водородом. По-моему, это самый распространенный элемент в космосе, во вселенной, поэтому это неисчерпаемый источник энергии. Это точно совершенно", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Один из участников встречи рассказал о разработке газового ректора нового типа, который станет ключом к новой технологии получения водорода.По словам Путина, водород – это одно из многих серьезных направлений по целому ряду сфер, в энергетике прежде всего. "Если нам удастся сделать то, о чем вы сейчас говорите, когда углеводороды будут реально, а не, как сегодня, хотелки у кого-то на Западе, уходить будут реально, если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции. У нас для этого есть все возможности, это точно", - отметил президент.

https://ria.ru/20220921/bespilotniki-1818455549.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика