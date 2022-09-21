https://ria.ru/20220921/vodokhranilische-1818477761.html

Киев обстрелял территорию Верхнекальмиусского водохранилища

Киев обстрелял территорию Верхнекальмиусского водохранилища - РИА Новости, 21.09.2022

Киев обстрелял территорию Верхнекальмиусского водохранилища

Украинские войска обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища - одного из важных элементов водоснабжения Донецка - обесточена фильтровальная... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:03

2022-09-21T17:03

2022-09-21T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища - одного из важных элементов водоснабжения Донецка - обесточена фильтровальная станция, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика