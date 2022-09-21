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Киев обстрелял территорию Верхнекальмиусского водохранилища
Киев обстрелял территорию Верхнекальмиусского водохранилища - РИА Новости, 21.09.2022
Киев обстрелял территорию Верхнекальмиусского водохранилища
Украинские войска обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища - одного из важных элементов водоснабжения Донецка - обесточена фильтровальная... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:03
2022-09-21T17:03
2022-09-21T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища - одного из важных элементов водоснабжения Донецка - обесточена фильтровальная станция, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
17:03 21.09.2022 (обновлено: 17:19 21.09.2022)
Киев обстрелял территорию Верхнекальмиусского водохранилища
ВСУ обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища, снабжающего Донецк