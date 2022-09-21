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Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН
Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи в Нью-Йорке. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:36
2022-09-21T08:36
2022-09-21T08:36
мария захарова
россия
генеральная ассамблея оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи в Нью-Йорке."Из десяти человек официальной делегации двум членам визу не выдали", - сказала она в эфире радио Sputnik."Все свои на этот счёт претензии мы высказали", - добавила Захарова. По ее словам, не дали визу также нескольким сопровождающим лицам и одному журналисту.
https://ria.ru/20220921/oon-1818310871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН
Захарова: двум членам делегации России не дали визы в США для участия в Генассамблее ООН