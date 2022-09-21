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Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 21.09.2022
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Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН
Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи в Нью-Йорке. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:36
2022-09-21T08:36
мария захарова
россия
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи в Нью-Йорке."Из десяти человек официальной делегации двум членам визу не выдали", - сказала она в эфире радио Sputnik."Все свои на этот счёт претензии мы высказали", - добавила Захарова. По ее словам, не дали визу также нескольким сопровождающим лицам и одному журналисту.
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мария захарова, россия, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:36 21.09.2022
 
Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Захарова: двум членам делегации России не дали визы в США для участия в Генассамблее ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи в Нью-Йорке.
"Из десяти человек официальной делегации двум членам визу не выдали", - сказала она в эфире радио Sputnik.
"Все свои на этот счёт претензии мы высказали", - добавила Захарова. По ее словам, не дали визу также нескольким сопровождающим лицам и одному журналисту.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
04:40
Лавров начинает участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
 
Мария ЗахароваРоссияГенеральная Ассамблея ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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