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Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи в Нью-Йорке. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:36

2022-09-21T08:36

2022-09-21T08:36

мария захарова

россия

генеральная ассамблея оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи в Нью-Йорке."Из десяти человек официальной делегации двум членам визу не выдали", - сказала она в эфире радио Sputnik."Все свои на этот счёт претензии мы высказали", - добавила Захарова. По ее словам, не дали визу также нескольким сопровождающим лицам и одному журналисту.

https://ria.ru/20220921/oon-1818310871.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)