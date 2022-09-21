https://ria.ru/20220921/vertolet-1818493701.html
СМИ: двое россиян погибли при крушении вертолета в Турции
СМИ: двое россиян погибли при крушении вертолета в Турции - РИА Новости, 21.09.2022
СМИ: двое россиян погибли при крушении вертолета в Турции
Двое россиян погибли в вертолете, потерпевшем крушение в Турции, их имена известны, сообщила газета Aydınlık. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:46
2022-09-21T17:46
2022-09-21T17:59
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Двое россиян погибли в вертолете, потерпевшем крушение в Турции, их имена известны, сообщила газета Aydınlık.Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших."По предварительным данным, 2 из 7 человек, находившихся на борту вертолета пожарной охраны российского производства, погибли, а 5 человек получили ранения. Было установлено, что в результате аварии погибли российский инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков. Гражданин России капитан-пилот Илья Ивсенко, второй пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин, гражданин Турции пилот Омер Каан Чакыр и представитель Генерального управления лесного хозяйства Кенан Эрдем были доставлены в больницы региона машинами скорой помощи", - сообщило издание.Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia.
https://ria.ru/20220905/cessna-1814416375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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турция, россия, в мире
17:46 21.09.2022 (обновлено: 17:59 21.09.2022)
СМИ: двое россиян погибли при крушении вертолета в Турции
Aydinlik: двое россиян погибли при крушении пожарного вертолета в Турции
АНКАРА, 21 сен – РИА Новости.
Двое россиян погибли в вертолете, потерпевшем крушение в Турции, их имена известны, сообщила
газета Aydınlık.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших.
"По предварительным данным, 2 из 7 человек, находившихся на борту вертолета пожарной охраны российского производства, погибли, а 5 человек получили ранения. Было установлено, что в результате аварии погибли российский инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков. Гражданин России капитан-пилот Илья Ивсенко, второй пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин, гражданин Турции пилот Омер Каан Чакыр и представитель Генерального управления лесного хозяйства Кенан Эрдем были доставлены в больницы региона машинами скорой помощи", - сообщило издание.
Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia.