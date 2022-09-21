https://ria.ru/20220921/vertolet-1818484347.html
В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян
В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян - РИА Новости, 21.09.2022
В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян
В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:24
2022-09-21T17:24
2022-09-21T17:47
турция
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россия
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter.Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил ранее портал Sondakika.com. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia."Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились 7 членов экипажа: 2 россиянина и 5 турок, погибли 2 человека и 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Twitter.
https://ria.ru/20220910/yaponiya-1815819641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, россия
17:24 21.09.2022 (обновлено: 17:47 21.09.2022)
В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян
В разбившемся в Турции пожарном вертолете находились двое россиян