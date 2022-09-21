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В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян - РИА Новости, 21.09.2022
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В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян
В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян - РИА Новости, 21.09.2022
В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян
В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:24
2022-09-21T17:47
турция
в мире
россия
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter.Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил ранее портал Sondakika.com. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia."Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились 7 членов экипажа: 2 россиянина и 5 турок, погибли 2 человека и 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Twitter.
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турция, в мире, россия
Турция, В мире, Россия
17:24 21.09.2022 (обновлено: 17:47 21.09.2022)
 
В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян

В разбившемся в Турции пожарном вертолете находились двое россиян

© Фото : 112 Acil Çağrı MerkezleriКрушение российского пожарного вертолета в Турции
Крушение российского пожарного вертолета в Турции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : 112 Acil Çağrı Merkezleri
Крушение российского пожарного вертолета в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter.
Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил ранее портал Sondakika.com. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia.
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"Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились 7 членов экипажа: 2 россиянина и 5 турок, погибли 2 человека и 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Twitter.
 
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