https://ria.ru/20220921/vertolet-1818484347.html

В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян

В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян - РИА Новости, 21.09.2022

В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян

В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:24

2022-09-21T17:24

2022-09-21T17:47

турция

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россия

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter.Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил ранее портал Sondakika.com. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia."Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились 7 членов экипажа: 2 россиянина и 5 турок, погибли 2 человека и 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Twitter.

https://ria.ru/20220910/yaponiya-1815819641.html

турция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, в мире, россия