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В Турции упал принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли
В Турции упал принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли - РИА Новости, 21.09.2022
В Турции упал принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли
В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли, сообщило издание Sondakika.com. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:49
2022-09-21T16:49
2022-09-21T18:14
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в мире
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АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли, сообщило издание Sondakika.com.Инцидент произошел в Денизли. По данным издания, крушение потерпел вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе.По данным МВД республики, на борту были семь человек."Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились семь членов экипажа: два россиянина и пятеро турок, погибли два человека и два получили ранения", — говорится в сообщении в Twitter.Российское посольство выясняет судьбу россиян.На фотографиях, представленных СМИ с места ЧП, видна надпись на обшивке вертолета "Vladivostok Avia".Ранее в среду власти Турции сообщали о лесном пожаре в турецком курортном Мармарисе, распространению которого способствовал сильный ветер. Борьба с огнем ведется с земли и воздуха, для чего привлечены 35 вертолетов и 14 самолетов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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турция, россия, в мире
16:49 21.09.2022 (обновлено: 18:14 21.09.2022)
В Турции упал принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли
В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолет, погибли два человека
АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли, сообщило издание Sondakika.com.
Инцидент произошел в Денизли
. По данным издания, крушение потерпел вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе
.
По данным МВД республики, на борту были семь человек.
"Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились семь членов экипажа: два россиянина и пятеро турок, погибли два человека и два получили ранения", — говорится в сообщении в Twitter.
Российское посольство выясняет судьбу россиян.
На фотографиях, представленных СМИ с места ЧП, видна надпись на обшивке вертолета "Vladivostok Avia".
Ранее в среду власти Турции сообщали о лесном пожаре в турецком курортном Мармарисе, распространению которого способствовал сильный ветер. Борьба с огнем ведется с земли и воздуха, для чего привлечены 35 вертолетов и 14 самолетов.