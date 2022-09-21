https://ria.ru/20220921/vertolet-1818473340.html

В Турции упал принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли

В Турции упал принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли - РИА Новости, 21.09.2022

В Турции упал принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли

В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли, сообщило издание Sondakika.com. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:49

2022-09-21T16:49

2022-09-21T18:14

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АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли, сообщило издание Sondakika.com.Инцидент произошел в Денизли. По данным издания, крушение потерпел вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе.По данным МВД республики, на борту были семь человек."Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились семь членов экипажа: два россиянина и пятеро турок, погибли два человека и два получили ранения", — говорится в сообщении в Twitter.Российское посольство выясняет судьбу россиян.На фотографиях, представленных СМИ с места ЧП, видна надпись на обшивке вертолета "Vladivostok Avia".Ранее в среду власти Турции сообщали о лесном пожаре в турецком курортном Мармарисе, распространению которого способствовал сильный ветер. Борьба с огнем ведется с земли и воздуха, для чего привлечены 35 вертолетов и 14 самолетов.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, в мире