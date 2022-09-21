https://ria.ru/20220921/uniper-1818439474.html
"Коалиция сломалась": немцы пришли в ужас от цены национализации Uniper
"Коалиция сломалась": немцы пришли в ужас от цены национализации Uniper - РИА Новости, 21.09.2022
"Коалиция сломалась": немцы пришли в ужас от цены национализации Uniper
Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили власти в бесхозяйственности после объявления о национализации энергетической компании Uniper. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:08
2022-09-21T15:08
2022-09-21T15:08
в мире
экономика
германия
uniper
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили власти в бесхозяйственности после объявления о национализации энергетической компании Uniper.По мнению многих комментаторов, использование денег налогоплательщиков для национализации убыточного предприятия — некомпетентное решение немецкого минэкономики в частности и всей коалиции "светофора" в целом."Мы покупаем обанкротившуюся компанию на наши налоговые деньги, а затем поддерживаем ее за счет специального налога, который, по словам Хабека, служит "мостом". Мост к чему? К государственному капитализму? Этот светофор сломался. Коалиция больше не может контролировать последствия своей политики", — считает RoKa."Восьмимиллиардная могила для компании-банкрота", — прокомментировал Jörg B."Предполагаю, что акции были куплены за счет налогов. Итак, когда моя соответствующая акция появится в портфеле? Если компания выздоровеет, будут ли дивиденды распределены налогоплательщику? Вопрос на вопросе..." — заметил Michael B."Это просто не имеет никакого чертового смысла. Вместо того, чтобы продолжать вливать деньги, последние несколько месяцев можно было использовать для определения торговых позиций Uniper и позволить компании обанкротиться контролируемым образом. Вместо этого вливается больше денег, что увеличивает цену на газ на коммерческом рынке", — посетовал Andreas H."Безумная бесхозяйственность! Что за гении здесь работают?" — написал Alexander B."Проще говоря, мы покупаем больную компанию. И что происходит сейчас? Цены на бензин не падают ни на цент, а у нас в руках этот сломанный комбайн", — возмутилась Annet M.Ранее было объявлено, что правительство Германии консолидирует 99% акций Uniper: сначала будет проведена допэмиссия акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство, затем оно приобретет оставшуюся у Fortum долю за около полумиллиарда евро. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".
https://ria.ru/20220920/ekonomika-1818289269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, германия, uniper, газпром
В мире, Экономика, Германия, Uniper, Газпром
"Коалиция сломалась": немцы пришли в ужас от цены национализации Uniper
Читатели Die Welt обвинили власти Германии в растрате за невыгодную национализацию Uniper
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
обвинили власти в бесхозяйственности после объявления о национализации энергетической компании Uniper.
По мнению многих комментаторов, использование денег налогоплательщиков для национализации убыточного предприятия — некомпетентное решение немецкого минэкономики в частности и всей коалиции "светофора" в целом.
"Мы покупаем обанкротившуюся компанию на наши налоговые деньги, а затем поддерживаем ее за счет специального налога, который, по словам Хабека, служит "мостом". Мост к чему? К государственному капитализму? Этот светофор сломался. Коалиция больше не может контролировать последствия своей политики", — считает RoKa.
"Восьмимиллиардная могила для компании-банкрота", — прокомментировал Jörg B.
"Предполагаю, что акции были куплены за счет налогов. Итак, когда моя соответствующая акция появится в портфеле? Если компания выздоровеет, будут ли дивиденды распределены налогоплательщику? Вопрос на вопросе..." — заметил Michael B.
"Это просто не имеет никакого чертового смысла. Вместо того, чтобы продолжать вливать деньги, последние несколько месяцев можно было использовать для определения торговых позиций Uniper и позволить компании обанкротиться контролируемым образом. Вместо этого вливается больше денег, что увеличивает цену на газ на коммерческом рынке", — посетовал Andreas H.
"А для чего вообще нам нужен Uniper? И за что именно мы платим восемь миллиардов?" — поинтересовался Jörg S.
"Безумная бесхозяйственность! Что за гении здесь работают?" — написал Alexander B.
"Проще говоря, мы покупаем больную компанию. И что происходит сейчас? Цены на бензин не падают ни на цент, а у нас в руках этот сломанный комбайн", — возмутилась Annet M.
Ранее было объявлено, что правительство Германии
консолидирует 99% акций Uniper: сначала будет проведена допэмиссия акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство, затем оно приобретет оставшуюся у Fortum долю за около полумиллиарда евро. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома
".