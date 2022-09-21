https://ria.ru/20220921/uniper-1818358585.html

Германия консолидирует 99% акций Uniper, заявил Хабек

Германия консолидирует 99% акций Uniper, заявил Хабек - РИА Новости, 21.09.2022

Германия консолидирует 99% акций Uniper, заявил Хабек

Германия будет владеть 99% акций немецкой энергетической компании Uniper, шаг направлен на стабилизацию энергообеспечения в стране, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:15

2022-09-21T11:15

2022-09-21T11:15

экономика

роберт хабек

германия

россия

газпром

uniper

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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Германия будет владеть 99% акций немецкой энергетической компании Uniper, шаг направлен на стабилизацию энергообеспечения в стране, заявил на пресс-конференции министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.Ранее в среду было объявлено, что правительство Германии консолидирует 99% акций Uniper: сначала будет проведена допэмиссия акций по цене 1,7 евро на общую сумму 8 миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство, затем оно приобретет оставшуюся у Fortum долю за около 0,5 миллиарда евро."Государственное участие до 93% стоимостью около 8 миллиардов евро, затем мы принимаем 6% у Fortum - до сих пор основного владельца - стоимость 480 миллионов евро. Это составит 99%. Гарантийные кредитные линии, открытые Fortum (для Uniper - ред.), будут погашены нами, общая стоимость обеих - 7,5 миллиарда евро... Таким образом Uniper будет принадлежать немецкому государству, на 99% мы будем владельцами", - рассказал министр, добавив, что юридическая процедура передачи компании продлится, по законам ФРГ, три месяца.По словам Хабека, на данный шаг правительство Германии идет, чтобы стабилизировать энергообеспечение в стране - компания Uniper получает 50% газовых поставок из России, ее доля в газоснабжении ФРГ составляет 40%, напомнил министр.Он также добавил, что газовый сбор для поддержки энергооператоров будет введен в Германии, как планировалось, с 1 октября.Немецкие компании еще летом обращались к правительству ФРГ за финансовой помощью на фоне стремительного роста цен на энергоносители. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Во многом для поддержки конкретно Uniper, а также других энергокомпаний в ФРГ с 1 октября в стране вводится газовый сбор - 2,4 евроцента за киловатт-час, которым будут облагаться граждане и компании.

https://ria.ru/20220913/isk-1816594861.html

https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, роберт хабек, германия, россия, газпром, uniper