https://ria.ru/20220921/ukraina-1818504636.html

Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине

Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 21.09.2022

Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине

США хотят завершения конфликта на Украине, но продолжают быть солидарны с ней в защите ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:18

2022-09-21T18:18

2022-09-21T18:44

украина

сша

оон

в мире

джо байден

нью-йорк (город)

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ООН, 21 сен - РИА Новости. США хотят завершения конфликта на Украине, но продолжают быть солидарны с ней в защите ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке."Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны и мы солидарны с ней", - сказал президент США. "Наша солидарность против российской агрессии не является секретом", - сказал Байден.

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818489324.html

украина

сша

нью-йорк (город)

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

украина, сша, оон, в мире, джо байден, нью-йорк (город)