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Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине
Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине
США хотят завершения конфликта на Украине, но продолжают быть солидарны с ней в защите ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:18
2022-09-21T18:44
украина
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оон
в мире
джо байден
нью-йорк (город)
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США хотят завершения конфликта на Украине, но продолжают быть солидарны с ней в защите ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке."Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны и мы солидарны с ней", - сказал президент США. "Наша солидарность против российской агрессии не является секретом", - сказал Байден.
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украина, сша, оон, в мире, джо байден, нью-йорк (город)
Украина, США, ООН, В мире, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
18:18 21.09.2022 (обновлено: 18:44 21.09.2022)
 
Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине

Президент США Байден: Штаты хотят завершить конфликт на Украине на справедливых условиях

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. США хотят завершения конфликта на Украине, но продолжают быть солидарны с ней в защите ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке.
"Соединенные Штаты хотят, чтобы война завершилась на справедливых условиях, мы все выступаем за это. Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом", - сказал Байден.
"Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны и мы солидарны с ней", - сказал президент США. "Наша солидарность против российской агрессии не является секретом", - сказал Байден.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
17:32Специальная военная операция на Украине
Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине
 
УкраинаСШАООНВ миреДжо БайденНью-Йорк (город)
 
 
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