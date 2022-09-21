https://ria.ru/20220921/ukraina-1818504636.html
Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине
Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине
США хотят завершения конфликта на Украине, но продолжают быть солидарны с ней в защите ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:18
2022-09-21T18:18
2022-09-21T18:44
украина
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США хотят завершения конфликта на Украине, но продолжают быть солидарны с ней в защите ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке."Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны и мы солидарны с ней", - сказал президент США. "Наша солидарность против российской агрессии не является секретом", - сказал Байден.
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818489324.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, оон, в мире, джо байден, нью-йорк (город)
Украина, США, ООН, В мире, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
18:18 21.09.2022 (обновлено: 18:44 21.09.2022)
Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине
Президент США Байден: Штаты хотят завершить конфликт на Украине на справедливых условиях