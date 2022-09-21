https://ria.ru/20220921/ukraina-1818489324.html
Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине
Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине
США не считают, что фактически участвуют в войне против России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:32
2022-09-21T17:32
2022-09-21T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
украина
россия
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США не считают, что фактически участвуют в войне против России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox."Нет, мы нет, совсем нет. Россия ведет войну внутри Украины", - ответил он на соответствующий вопрос интервьюера.США оказывают многомиллиардную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, применяют санкции против России в попытке ослабить ее возможности к ведению боевых действий.
https://ria.ru/20220921/nato-1818467846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, Украина, Россия, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине
Белый дом утверждает, что не считает себя участником конфликта против России на Украине