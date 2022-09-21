https://ria.ru/20220921/ukraina-1818489324.html

Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине

Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине - РИА Новости, 21.09.2022

Белый дом утверждает, что не участвует в конфликте против России на Украине

США не считают, что фактически участвуют в войне против России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:32

2022-09-21T17:32

2022-09-21T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

джон кирби

украина

россия

сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США не считают, что фактически участвуют в войне против России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox."Нет, мы нет, совсем нет. Россия ведет войну внутри Украины", - ответил он на соответствующий вопрос интервьюера.США оказывают многомиллиардную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, применяют санкции против России в попытке ослабить ее возможности к ведению боевых действий.

https://ria.ru/20220921/nato-1818467846.html

украина

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джон кирби, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр