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Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин - РИА Новости, 21.09.2022
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Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин
Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин - РИА Новости, 21.09.2022
Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин
Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:00
2022-09-21T16:00
в мире
украина
министерство обороны украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Рада проголосовала за основу (первое чтение) за законопроект касательно добровольного воинского учета женщин. За - 267 депутатов. Новая формулировка статьи по учету: "Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных", - написал Железняк в Telegram-канале.Согласно украинскому законодательству, женщины определенных профессий должны встать на воинский учет, а значит, во время военного положения им будет запрещен выезд за границу, о чем сообщал юрист минобороны Украины Владимир Смилка, ссылаясь на стандарты НАТО и стремление к гендерному равенству.Ранее украинские СМИ публиковали данные указа минобороны страны, согласно которому женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, ряд медицинских специальностей. Издание "Суспильне" сообщало, что в первоначальный список были внесены изменения, сократив перечень до 14 профессий.Позже замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что военнообязанным украинкам не будут запрещать выезд из страны во время военного положения, сроки постановки женщин на воинский учет перенесли на год - до 1 октября 2023 года.
https://ria.ru/20220223/prizyv-1774513954.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Верховная Рада Украины, НАТО
16:00 21.09.2022
 
Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин

Украинские депутаты в первом чтении поддержали закон о добровольном воинском учете женщин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Рада проголосовала за основу (первое чтение) за законопроект касательно добровольного воинского учета женщин. За - 267 депутатов. Новая формулировка статьи по учету: "Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных", - написал Железняк в Telegram-канале.
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Согласно украинскому законодательству, женщины определенных профессий должны встать на воинский учет, а значит, во время военного положения им будет запрещен выезд за границу, о чем сообщал юрист минобороны Украины Владимир Смилка, ссылаясь на стандарты НАТО и стремление к гендерному равенству.
Ранее украинские СМИ публиковали данные указа минобороны страны, согласно которому женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, ряд медицинских специальностей. Издание "Суспильне" сообщало, что в первоначальный список были внесены изменения, сократив перечень до 14 профессий.
Позже замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что военнообязанным украинкам не будут запрещать выезд из страны во время военного положения, сроки постановки женщин на воинский учет перенесли на год - до 1 октября 2023 года.
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