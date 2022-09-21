https://ria.ru/20220921/ukraina-1818455652.html

Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин

Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин - РИА Новости, 21.09.2022

Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин

Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:00

2022-09-21T16:00

2022-09-21T16:00

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Рада проголосовала за основу (первое чтение) за законопроект касательно добровольного воинского учета женщин. За - 267 депутатов. Новая формулировка статьи по учету: "Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных", - написал Железняк в Telegram-канале.Согласно украинскому законодательству, женщины определенных профессий должны встать на воинский учет, а значит, во время военного положения им будет запрещен выезд за границу, о чем сообщал юрист минобороны Украины Владимир Смилка, ссылаясь на стандарты НАТО и стремление к гендерному равенству.Ранее украинские СМИ публиковали данные указа минобороны страны, согласно которому женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, ряд медицинских специальностей. Издание "Суспильне" сообщало, что в первоначальный список были внесены изменения, сократив перечень до 14 профессий.Позже замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что военнообязанным украинкам не будут запрещать выезд из страны во время военного положения, сроки постановки женщин на воинский учет перенесли на год - до 1 октября 2023 года.

https://ria.ru/20220223/prizyv-1774513954.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815145002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, нато