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Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818419063.html
Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины
Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины - РИА Новости, 21.09.2022
Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины
Госдума приняла обращение "об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины", оно адресовано Генеральной ассамблее ООН, членам Межпарламентского... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:15
2022-09-21T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
госдума рф
оон
нато
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Госдума приняла обращение "об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины", оно адресовано Генеральной ассамблее ООН, членам Межпарламентского союза, депутатам Европейского парламента и законодательных органов других стран. Документ опубликован на сайте нижней палаты. "Депутаты Государственной думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному противостоянию", — говорится в документе за подписью председателя ГД Вячеслава Володина.Подготовку текста поручили главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому. Депутаты проголосовали единогласно "за"."Киевский режим, подталкиваемый США и НАТО наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния. Силы, совершившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения внутриукраинского конфликта", — гласит текст обращения.Там указывается, что депутаты "с сожалением констатируют, что усилия России, в течение восьми лет противостоящей геноциду населения Донбасса, оказались безрезультатными", и что Россия "не может чувствовать себя в безопасности".Также отмечается, что Москва начала военную операцию в соответствии с 51-й статьей устава ООН, в которой говорится о праве на индивидуальную или коллективную самооборону при вооруженном нападении на члена Организации.
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в мире, украина, госдума рф, оон, нато, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Госдума РФ, ООН, НАТО, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
14:15 21.09.2022 (обновлено: 17:14 21.09.2022)
 
Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины

Госдума попросит евродепутатов и Генассамблею ООН осудить действия НАТО по Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Госдума приняла обращение "об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины", оно адресовано Генеральной ассамблее ООН, членам Межпарламентского союза, депутатам Европейского парламента и законодательных органов других стран. Документ опубликован на сайте нижней палаты.
"Депутаты Государственной думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному противостоянию", — говорится в документе за подписью председателя ГД Вячеслава Володина.
Подготовку текста поручили главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому. Депутаты проголосовали единогласно "за".
"Киевский режим, подталкиваемый США и НАТО наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния. Силы, совершившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения внутриукраинского конфликта", — гласит текст обращения.
Там указывается, что депутаты "с сожалением констатируют, что усилия России, в течение восьми лет противостоящей геноциду населения Донбасса, оказались безрезультатными", и что Россия "не может чувствовать себя в безопасности".
Также отмечается, что Москва начала военную операцию в соответствии с 51-й статьей устава ООН, в которой говорится о праве на индивидуальную или коллективную самооборону при вооруженном нападении на члена Организации.
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