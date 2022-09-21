https://ria.ru/20220921/ukraina-1818419063.html

Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины

Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины - РИА Новости, 21.09.2022

Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины

Госдума приняла обращение "об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины", оно адресовано Генеральной ассамблее ООН, членам Межпарламентского... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:15

2022-09-21T14:15

2022-09-21T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

госдума рф

оон

нато

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Госдума приняла обращение "об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины", оно адресовано Генеральной ассамблее ООН, членам Межпарламентского союза, депутатам Европейского парламента и законодательных органов других стран. Документ опубликован на сайте нижней палаты. "Депутаты Государственной думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному противостоянию", — говорится в документе за подписью председателя ГД Вячеслава Володина.Подготовку текста поручили главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому. Депутаты проголосовали единогласно "за"."Киевский режим, подталкиваемый США и НАТО наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния. Силы, совершившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения внутриукраинского конфликта", — гласит текст обращения.Там указывается, что депутаты "с сожалением констатируют, что усилия России, в течение восьми лет противостоящей геноциду населения Донбасса, оказались безрезультатными", и что Россия "не может чувствовать себя в безопасности".Также отмечается, что Москва начала военную операцию в соответствии с 51-й статьей устава ООН, в которой говорится о праве на индивидуальную или коллективную самооборону при вооруженном нападении на члена Организации.

https://ria.ru/20220921/evrosoyuz-1818416460.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, госдума рф, оон, нато, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр