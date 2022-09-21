14:15 21.09.2022 (обновлено: 17:14 21.09.2022)
Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины
Госдума попросит евродепутатов и Генассамблею ООН осудить действия НАТО по Украине
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Госдума приняла обращение "об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины", оно адресовано Генеральной ассамблее ООН, членам Межпарламентского союза, депутатам Европейского парламента и законодательных органов других стран. Документ опубликован на сайте нижней палаты.
"Депутаты Государственной думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному противостоянию", — говорится в документе за подписью председателя ГД Вячеслава Володина.
Подготовку текста поручили главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому. Депутаты проголосовали единогласно "за".
"Киевский режим, подталкиваемый США и НАТО наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния. Силы, совершившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения внутриукраинского конфликта", — гласит текст обращения.
Также отмечается, что Москва начала военную операцию в соответствии с 51-й статьей устава ООН, в которой говорится о праве на индивидуальную или коллективную самооборону при вооруженном нападении на члена Организации.