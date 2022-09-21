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Кличко попросил власти Германии закупить для города пункты обогрева - РИА Новости, 21.09.2022
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Кличко попросил власти Германии закупить для города пункты обогрева
Кличко попросил власти Германии закупить для города пункты обогрева - РИА Новости, 21.09.2022
Кличко попросил власти Германии закупить для города пункты обогрева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился к коллегам в Германии с просьбой оказать помощь киевлянам в прохождении отопительного сезона, предоставить... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:03
2022-09-21T14:04
в мире
виталий кличко
юрий витренко
германия
киев
нафтогаз украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился к коллегам в Германии с просьбой оказать помощь киевлянам в прохождении отопительного сезона, предоставить генераторы и мобильные пункты обогрева."Общаюсь с немецкими партнерами о помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его словам, власти Киева приобретут мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Он отметил, что так будут обеспечены теплом больницы, детсады, школы.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html
https://ria.ru/20220919/gaubitsy-1817942570.html
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в мире, виталий кличко, юрий витренко, германия, киев, нафтогаз украины
В мире, Виталий Кличко, Юрий Витренко, Германия, Киев, Нафтогаз Украины
14:03 21.09.2022 (обновлено: 14:04 21.09.2022)
 
Кличко попросил власти Германии закупить для города пункты обогрева

Мэр Киева Кличко попросил власти Германии закупить для города мобильные пункты обогрева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился к коллегам в Германии с просьбой оказать помощь киевлянам в прохождении отопительного сезона, предоставить генераторы и мобильные пункты обогрева.
"Общаюсь с немецкими партнерами о помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
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По его словам, власти Киева приобретут мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Он отметил, что так будут обеспечены теплом больницы, детсады, школы.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
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В миреВиталий КличкоЮрий ВитренкоГерманияКиевНафтогаз Украины
 
 
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