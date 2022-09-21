https://ria.ru/20220921/ukraina-1818373391.html
Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен
Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен - РИА Новости, 21.09.2022
Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен
После референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ режим Зеленского будет уничтожен, заявил журналистам лидер фракции "Справедливая... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:09
2022-09-21T12:09
2022-09-21T12:09
специальная военная операция на украине
сергей миронов
россия
украина
в мире
владимир зеленский
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ режим Зеленского будет уничтожен, заявил журналистам лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов."Мы поддерживаем решение нашего президента. Я уже говорил, что в ближайшее время специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию. И после референдумов о признании освобожденных территорий частью России все будет именно так со всеми вытекающими последствиями. Режим Зеленского должен быть и будет уничтожен", - сказал он.Парламентарий заявил, что планы Польши и Венгрии по разделу Украины – проблема режима Зеленского. По словам Миронова, задача России – освобождение соседней страны от нацизма."Наша задача – помочь нашим братьям полностью освободить территорию Украины от нацизма", - заключил Миронов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен
Миронов: после вхождения в Россию новых регионов режим Зеленского будет уничтожен