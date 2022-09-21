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Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818373391.html
Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен
Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен - РИА Новости, 21.09.2022
Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен
После референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ режим Зеленского будет уничтожен, заявил журналистам лидер фракции "Справедливая... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:09
2022-09-21T12:09
специальная военная операция на украине
сергей миронов
россия
украина
в мире
владимир зеленский
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ режим Зеленского будет уничтожен, заявил журналистам лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов."Мы поддерживаем решение нашего президента. Я уже говорил, что в ближайшее время специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию. И после референдумов о признании освобожденных территорий частью России все будет именно так со всеми вытекающими последствиями. Режим Зеленского должен быть и будет уничтожен", - сказал он.Парламентарий заявил, что планы Польши и Венгрии по разделу Украины – проблема режима Зеленского. По словам Миронова, задача России – освобождение соседней страны от нацизма."Наша задача – помочь нашим братьям полностью освободить территорию Украины от нацизма", - заключил Миронов.
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сергей миронов, россия, украина, в мире, владимир зеленский, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Россия, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:09 21.09.2022
 
Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен

Миронов: после вхождения в Россию новых регионов режим Зеленского будет уничтожен

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ режим Зеленского будет уничтожен, заявил журналистам лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"Мы поддерживаем решение нашего президента. Я уже говорил, что в ближайшее время специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию. И после референдумов о признании освобожденных территорий частью России все будет именно так со всеми вытекающими последствиями. Режим Зеленского должен быть и будет уничтожен", - сказал он.
Парламентарий заявил, что планы Польши и Венгрии по разделу Украины – проблема режима Зеленского. По словам Миронова, задача России – освобождение соседней страны от нацизма.
"Наша задача – помочь нашим братьям полностью освободить территорию Украины от нацизма", - заключил Миронов.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:58
Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей МироновРоссияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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