https://ria.ru/20220921/ukraina-1818373391.html

Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен

Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен - РИА Новости, 21.09.2022

Миронов заявил, что режим Зеленского будет уничтожен

После референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ режим Зеленского будет уничтожен, заявил журналистам лидер фракции "Справедливая... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:09

2022-09-21T12:09

2022-09-21T12:09

специальная военная операция на украине

сергей миронов

россия

украина

в мире

владимир зеленский

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ режим Зеленского будет уничтожен, заявил журналистам лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов."Мы поддерживаем решение нашего президента. Я уже говорил, что в ближайшее время специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию. И после референдумов о признании освобожденных территорий частью России все будет именно так со всеми вытекающими последствиями. Режим Зеленского должен быть и будет уничтожен", - сказал он.Парламентарий заявил, что планы Польши и Венгрии по разделу Украины – проблема режима Зеленского. По словам Миронова, задача России – освобождение соседней страны от нацизма."Наша задача – помочь нашим братьям полностью освободить территорию Украины от нацизма", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20220921/napadenie-1818352320.html

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Кирилл Волков

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