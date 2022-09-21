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Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах

Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах - РИА Новости, 21.09.2022

Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах

Власти Запорожской области в преддверии референдума о вхождении региона в состав РФ получают угрозы со стороны Киева, но это не помешает намеченным планам -... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:08

2022-09-21T18:08

2022-09-21T18:08

в мире

запорожская область

киев

россия

евгений балицкий

украина

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области в преддверии референдума о вхождении региона в состав РФ получают угрозы со стороны Киева, но это не помешает намеченным планам - безопасность проведения голосования будет обеспечена, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html

запорожская область

киев

россия

украина

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в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, украина, референдумы на освобожденных территориях