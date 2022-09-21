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Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах - РИА Новости, 21.09.2022
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Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах - РИА Новости, 21.09.2022
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах
Власти Запорожской области в преддверии референдума о вхождении региона в состав РФ получают угрозы со стороны Киева, но это не помешает намеченным планам -... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:08
2022-09-21T18:08
в мире
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
украина
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области в преддверии референдума о вхождении региона в состав РФ получают угрозы со стороны Киева, но это не помешает намеченным планам - безопасность проведения голосования будет обеспечена, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, украина, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
18:08 21.09.2022
 
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах

Власти Запорожской области заявили об угрозах со стороны Киева из-за референдума

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области в преддверии референдума о вхождении региона в состав РФ получают угрозы со стороны Киева, но это не помешает намеченным планам - безопасность проведения голосования будет обеспечена, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
"Угрозы поступают и будут поступать. Но, поверьте, самое трудное уже позади. Мы сегодня в финале этого длинного восьмилетнего пути. Все избирательные участки охраняются Росгвардией, полицией, вооруженными силами РФ. Небо наше закрыто средствами ПВО. Конечно, все возможно, но это нас не остановит", - сказал Балицкий журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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В миреЗапорожская областьКиевРоссияЕвгений БалицкийУкраинаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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