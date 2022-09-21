https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818501914.html
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах - РИА Новости, 21.09.2022
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах
Власти Запорожской области в преддверии референдума о вхождении региона в состав РФ получают угрозы со стороны Киева, но это не помешает намеченным планам -... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:08
2022-09-21T18:08
2022-09-21T18:08
в мире
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
украина
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818415585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba598f312dcdcfc970c53bbaa40cacd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области в преддверии референдума о вхождении региона в состав РФ получают угрозы со стороны Киева, но это не помешает намеченным планам - безопасность проведения голосования будет обеспечена, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html
запорожская область
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818415585_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_9265cf183cdb0f5737ee03aa176c42ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, украина, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах
Власти Запорожской области заявили об угрозах со стороны Киева из-за референдума