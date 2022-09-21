https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
При угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам страны, жителям... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:17
2022-09-21T09:17
2022-09-21T11:39
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. При угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам страны, жителям Донбасса и освобожденных территорий."При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — подчеркнул глава государства.Вашингтон, Лондон и Брюссель прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, указал Путин. Он отметил звучащие высказывания о том, что нашу страну нужно разгромить на поле боя, а затем лишить любого суверенитета и разграбить.Запад использует и ядерный шантаж. Там поощряют обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, а некоторые высокопоставленные представители государств — членов НАТО допускают возможность применить против России оружие массового поражения.Путин напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, часть из которых — более современные, чем у стран НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818330861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства"
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены".
2022-09-21T09:17
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
09:17 21.09.2022 (обновлено: 11:39 21.09.2022)
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
Путин: Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. При угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам страны, жителям Донбасса и освобожденных территорий.
"При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — подчеркнул глава государства.
Вашингтон, Лондон
и Брюссель
прямо подталкивают Киев
к переносу военных действий на территорию России, указал Путин. Он отметил звучащие высказывания о том, что нашу страну нужно разгромить на поле боя, а затем лишить любого суверенитета и разграбить.
Запад использует и ядерный шантаж. Там поощряют обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ
, а некоторые высокопоставленные представители государств — членов НАТО
допускают возможность применить против России оружие массового поражения.
Путин напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, часть из которых — более современные, чем у стран НАТО.