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Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
При угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам страны, жителям... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:17
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. При угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам страны, жителям Донбасса и освобожденных территорий."При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — подчеркнул глава государства.Вашингтон, Лондон и Брюссель прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, указал Путин. Он отметил звучащие высказывания о том, что нашу страну нужно разгромить на поле боя, а затем лишить любого суверенитета и разграбить.Запад использует и ядерный шантаж. Там поощряют обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, а некоторые высокопоставленные представители государств — членов НАТО допускают возможность применить против России оружие массового поражения.Путин напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, часть из которых — более современные, чем у стран НАТО.
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Путин: "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства"
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены".
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
09:17 21.09.2022 (обновлено: 11:39 21.09.2022)
 
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин

Путин: Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. При угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам страны, жителям Донбасса и освобожденных территорий.
"При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — подчеркнул глава государства.
Вашингтон, Лондон и Брюссель прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, указал Путин. Он отметил звучащие высказывания о том, что нашу страну нужно разгромить на поле боя, а затем лишить любого суверенитета и разграбить.
Запад использует и ядерный шантаж. Там поощряют обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, а некоторые высокопоставленные представители государств — членов НАТО допускают возможность применить против России оружие массового поражения.
Путин напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, часть из которых — более современные, чем у стран НАТО.
Кремль - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:26В России
Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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