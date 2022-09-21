Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/ugroza-1818355978.html
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию - РИА Новости, 21.09.2022
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию
Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозу нападения на Россию, 41% думает, что существует, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:08
вциом
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783999273_0:188:3071:1915_1920x0_80_0_0_12a11fc7b0333ce00c8b6bf84342306d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозу нападения на Россию, 41% думает, что существует, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозы нападения на Россию, 41% думает, что существует, еще 9% затрудняются с ответом.Из тех, кто верит в существование военной угрозы для РФ, больше половины (62%) уверены, что она исходит от США, 32% - со стороны Украины, 26% - со стороны Польши. Среди менее популярных ответов - Великобритания (18%), блок НАТО (8%), Германия (8%), страны Прибалтики (4%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 13 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783999273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cd374238c1808f6e379e3730c8e2e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, россия, общество
ВЦИОМ, Россия, Общество
11:08 21.09.2022
 
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию

ВЦИОМ: 41 процент россиян считают, что существует угроза нападения на Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Москве
Люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Люди на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозу нападения на Россию, 41% думает, что существует, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозы нападения на Россию, 41% думает, что существует, еще 9% затрудняются с ответом.
Из тех, кто верит в существование военной угрозы для РФ, больше половины (62%) уверены, что она исходит от США, 32% - со стороны Украины, 26% - со стороны Польши. Среди менее популярных ответов - Великобритания (18%), блок НАТО (8%), Германия (8%), страны Прибалтики (4%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 13 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:15
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
 
ВЦИОМРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала