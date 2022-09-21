https://ria.ru/20220921/ugroza-1818355978.html
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию - РИА Новости, 21.09.2022
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию
Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозу нападения на Россию, 41% думает, что существует, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:08
вциом
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозу нападения на Россию, 41% думает, что существует, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозы нападения на Россию, 41% думает, что существует, еще 9% затрудняются с ответом.Из тех, кто верит в существование военной угрозы для РФ, больше половины (62%) уверены, что она исходит от США, 32% - со стороны Украины, 26% - со стороны Польши. Среди менее популярных ответов - Великобритания (18%), блок НАТО (8%), Германия (8%), страны Прибалтики (4%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 13 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, россия, общество
ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию
ВЦИОМ: 41 процент россиян считают, что существует угроза нападения на Россию