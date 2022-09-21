https://ria.ru/20220921/ugroza-1818355978.html

ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию

ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию - РИА Новости, 21.09.2022

ВЦИОМ: более 40 процентов россиян заявили об угрозе нападения на Россию

Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозу нападения на Россию, 41% думает, что существует, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:08

2022-09-21T11:08

2022-09-21T11:08

вциом

россия

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозу нападения на Россию, 41% думает, что существует, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Половина россиян (50%) считает, что не существует военной угрозы нападения на Россию, 41% думает, что существует, еще 9% затрудняются с ответом.Из тех, кто верит в существование военной угрозы для РФ, больше половины (62%) уверены, что она исходит от США, 32% - со стороны Украины, 26% - со стороны Польши. Среди менее популярных ответов - Великобритания (18%), блок НАТО (8%), Германия (8%), страны Прибалтики (4%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 13 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, россия, общество