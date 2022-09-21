Рейтинг@Mail.ru
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/udobreniya-1818509563.html
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден - РИА Новости, 21.09.2022
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден
Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:33
2022-09-21T19:52
сша
в мире
джо байден
россия
экономика
санкции в отношении россии
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_5e2aff4ab6a5ac037e39a23ba3dbb82a.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений."Хочу быть предельно ясен в одном вопросе: наши санкции недвусмысленно оставляют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений", - заявил американский лидер, выступая перед Генассамблеей ООН.
https://ria.ru/20220920/udobreniya-1818191648.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_491746b8cab0a0e7824201e81701dc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, джо байден, россия, экономика, санкции в отношении россии, оон, генеральная ассамблея оон
США, В мире, Джо Байден, Россия, Экономика, Санкции в отношении России, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
18:33 21.09.2022 (обновлено: 19:52 21.09.2022)
 
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден

Байден утверждает, что санкции не препятствуют поставкам российских удобрений

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений.
"Хочу быть предельно ясен в одном вопросе: наши санкции недвусмысленно оставляют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений", - заявил американский лидер, выступая перед Генассамблеей ООН.
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 16:11
Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений
 
СШАВ миреДжо БайденРоссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала