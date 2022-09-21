https://ria.ru/20220921/udobreniya-1818509563.html
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден - РИА Новости, 21.09.2022
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден
Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:33
2022-09-21T18:33
2022-09-21T19:52
сша
в мире
джо байден
россия
экономика
санкции в отношении россии
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_5e2aff4ab6a5ac037e39a23ba3dbb82a.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений."Хочу быть предельно ясен в одном вопросе: наши санкции недвусмысленно оставляют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений", - заявил американский лидер, выступая перед Генассамблеей ООН.
https://ria.ru/20220920/udobreniya-1818191648.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_491746b8cab0a0e7824201e81701dc81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джо байден, россия, экономика, санкции в отношении россии, оон, генеральная ассамблея оон
США, В мире, Джо Байден, Россия, Экономика, Санкции в отношении России, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
18:33 21.09.2022 (обновлено: 19:52 21.09.2022)
Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден
Байден утверждает, что санкции не препятствуют поставкам российских удобрений