https://ria.ru/20220921/udobreniya-1818509563.html

Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден

Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден - РИА Новости, 21.09.2022

Санкции не препятствуют поставкам российских удобрений, утверждает Байден

Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:33

2022-09-21T18:33

2022-09-21T19:52

сша

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джо байден

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санкции в отношении россии

оон

генеральная ассамблея оон

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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений."Хочу быть предельно ясен в одном вопросе: наши санкции недвусмысленно оставляют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений", - заявил американский лидер, выступая перед Генассамблеей ООН.

https://ria.ru/20220920/udobreniya-1818191648.html

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