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Мировые лидеры поддержали открытость рынков продовольствия - РИА Новости, 21.09.2022
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Мировые лидеры поддержали открытость рынков продовольствия
Мировые лидеры поддержали открытость рынков продовольствия - РИА Новости, 21.09.2022
Мировые лидеры поддержали открытость рынков продовольствия
Участники саммита по глобальной продовольственной безопасности постановили избегать необоснованных запретов на экспорт продовольствия и удобрений. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:25
2022-09-21T06:25
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Участники саммита по глобальной продовольственной безопасности постановили избегать необоснованных запретов на экспорт продовольствия и удобрений.Как следует из коммюнике, опубликованного на сайте Евросовета, в саммите 20 сентября приняли участие лидеры США, Испании, Германии, Индонезии, Колумбии и Нигерии, а также главы Африканского и Европейского союзов."(Мы должны) поддерживать открытость рынков продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной продукции и избегать необоснованных ограничительных мер, таких как запрет на экспорт продовольствия и удобрений, которые повышают волатильность рынка и угрожают продовольственной безопасности и питанию в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.Во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важности продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака. По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.
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в мире, сша, евросовет, оон, германия, испания, антониу гутерреш, экономика
В мире, США, Евросовет, ООН, Германия, Испания, Антониу Гутерреш, Экономика
06:25 21.09.2022
 
Мировые лидеры поддержали открытость рынков продовольствия

Мировые лидеры постановили избегать необоснованных запретов на экспорт удобрений

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайн во время уборки урожая
Комбайн во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайн во время уборки урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Участники саммита по глобальной продовольственной безопасности постановили избегать необоснованных запретов на экспорт продовольствия и удобрений.
Как следует из коммюнике, опубликованного на сайте Евросовета, в саммите 20 сентября приняли участие лидеры США, Испании, Германии, Индонезии, Колумбии и Нигерии, а также главы Африканского и Европейского союзов.
"(Мы должны) поддерживать открытость рынков продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной продукции и избегать необоснованных ограничительных мер, таких как запрет на экспорт продовольствия и удобрений, которые повышают волатильность рынка и угрожают продовольственной безопасности и питанию в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.
Во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важности продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака. По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.
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