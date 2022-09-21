https://ria.ru/20220921/udar-1818319089.html

В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ

В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022

В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ

Число пострадавших в результате ракетной атаки украинских военных "Точкой-У" на жилой массив в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:10

2022-09-21T08:10

2022-09-21T08:24

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетной атаки украинских военных "Точкой-У" на жилой массив в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили местные власти.Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Новой Каховке во вторник, сообщал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Ранее сообщалось о двух раненых."В результате попадания украинской ракеты "Точка-У" в жилом доме по адресу ул. Букина, 10 имеются разрушения по всему дому. Сильно пострадали 1, 2, 3 и 4 подъезды. Возгорание балкона второго этажа 4 подъезда локализовано. Пять пострадавших, все госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале администрации района.В доме отключены все инженерные системы. С 7 утра водоканал по мере возможности начнёт подключение воды по подъездам дома, сообщили власти.

https://ria.ru/20220920/udar-1818293703.html

https://ria.ru/20220921/donetsk-1818317719.html

новая каховка

херсонская область

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Дарья Буймова

новая каховка, в мире, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область