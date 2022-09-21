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В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/udar-1818319089.html
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ
Число пострадавших в результате ракетной атаки украинских военных "Точкой-У" на жилой массив в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:10
2022-09-21T08:24
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетной атаки украинских военных "Точкой-У" на жилой массив в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили местные власти.Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Новой Каховке во вторник, сообщал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Ранее сообщалось о двух раненых."В результате попадания украинской ракеты "Точка-У" в жилом доме по адресу ул. Букина, 10 имеются разрушения по всему дому. Сильно пострадали 1, 2, 3 и 4 подъезды. Возгорание балкона второго этажа 4 подъезда локализовано. Пять пострадавших, все госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале администрации района.В доме отключены все инженерные системы. С 7 утра водоканал по мере возможности начнёт подключение воды по подъездам дома, сообщили власти.
https://ria.ru/20220920/udar-1818293703.html
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новая каховка
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новая каховка, в мире, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область
08:10 21.09.2022 (обновлено: 08:24 21.09.2022)
 
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ

В Новой Каховке число пострадавших при ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ выросло до пяти

© РИА НовостиУкраинские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Новой Каховке
© РИА Новости
Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетной атаки украинских военных "Точкой-У" на жилой массив в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили местные власти.
Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Новой Каховке во вторник, сообщал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Ранее сообщалось о двух раненых.
Кадры жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 22:48Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У"
"В результате попадания украинской ракеты "Точка-У" в жилом доме по адресу ул. Букина, 10 имеются разрушения по всему дому. Сильно пострадали 1, 2, 3 и 4 подъезды. Возгорание балкона второго этажа 4 подъезда локализовано. Пять пострадавших, все госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале администрации района.
В доме отключены все инженерные системы. С 7 утра водоканал по мере возможности начнёт подключение воды по подъездам дома, сообщили власти.
Результаты обстрела - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 07:57Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская область
 
 
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