https://ria.ru/20220921/udar-1818319089.html
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ
Число пострадавших в результате ракетной атаки украинских военных "Точкой-У" на жилой массив в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:10
2022-09-21T08:10
2022-09-21T08:24
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетной атаки украинских военных "Точкой-У" на жилой массив в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили местные власти.Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Новой Каховке во вторник, сообщал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Ранее сообщалось о двух раненых."В результате попадания украинской ракеты "Точка-У" в жилом доме по адресу ул. Букина, 10 имеются разрушения по всему дому. Сильно пострадали 1, 2, 3 и 4 подъезды. Возгорание балкона второго этажа 4 подъезда локализовано. Пять пострадавших, все госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале администрации района.В доме отключены все инженерные системы. С 7 утра водоканал по мере возможности начнёт подключение воды по подъездам дома, сообщили власти.
https://ria.ru/20220920/udar-1818293703.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, в мире, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область
08:10 21.09.2022 (обновлено: 08:24 21.09.2022)
В Новой Каховке выросло число пострадавших от удара со стороны ВСУ
В Новой Каховке число пострадавших при ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ выросло до пяти