Рейтинг@Mail.ru
Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/uchitel_goda-1818388351.html
Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России"
Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 21.09.2022
Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России"
Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:53
2022-09-21T13:04
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
тюмень
россия
учитель года 2022
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818391597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7bf44d03ea626976334eb6295909b38.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей в России проходит в 33-й раз. Впервые финал проводится за Уралом, для Тюмени это первый опыт.Кравцов напомнил, что следующий год объявлен Годом педагога и наставника, министерство просвещения продолжает сбор предложений по мероприятиям и событиям для проведения этого года, и сообщил, что планирует эти вопросы обсудить сегодня с участниками конкурса.Министр просвещения также поблагодарил правительство Тюменской области, лично губернатора за качественную организацию конкурса, радушный прием финалистов и выразил уверенность, что заключительный этап конкурса пройдет на высоком уровне.Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе участвуют 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября.
https://sn.ria.ru/20220921/uchitel-1818353312.html
https://ria.ru/20220919/uchitel_goda-1816721779.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818391597_356:316:2666:2048_1920x0_80_0_0_a21480557b858cd0f7bcea510a037a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, общество, сергей кравцов, тюмень, россия, учитель года 2022, сн_образование
Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, Тюмень, Россия, Учитель года 2022, СН_Образование
12:53 21.09.2022 (обновлено: 13:04 21.09.2022)
 

Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей в России проходит в 33-й раз. Впервые финал проводится за Уралом, для Тюмени это первый опыт.
"На конкурс приехали учителя из всех регионов страны, а также учителя — победители конкурса из Донецкой и Луганской Народных Республик, учитель-победитель конкурса зарубежных школ при посольствах. Хочу пожелать всем участникам идти вперед... Учитель – это главная профессия на земле... От учителя очень многое зависит: воспитание наших детей, нашего будущего поколения, будущее нашей страны – нашей России", - подчеркнул на пресс-подходе Кравцов.
Кравцов напомнил, что следующий год объявлен Годом педагога и наставника, министерство просвещения продолжает сбор предложений по мероприятиям и событиям для проведения этого года, и сообщил, что планирует эти вопросы обсудить сегодня с участниками конкурса.
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:00
Садовничий: роль учителя в условиях цифровизации существенно возрастает
Министр просвещения также поблагодарил правительство Тюменской области, лично губернатора за качественную организацию конкурса, радушный прием финалистов и выразил уверенность, что заключительный этап конкурса пройдет на высоком уровне.
Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе участвуют 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 09:00
"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя
 
Социальный навигаторОбществоСергей КравцовТюменьРоссияУчитель года 2022СН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала