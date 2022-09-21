https://ria.ru/20220921/uchitel_goda-1818388351.html

Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России"

Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 21.09.2022

Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России"

Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:53

2022-09-21T12:53

2022-09-21T13:04

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей в России проходит в 33-й раз. Впервые финал проводится за Уралом, для Тюмени это первый опыт.Кравцов напомнил, что следующий год объявлен Годом педагога и наставника, министерство просвещения продолжает сбор предложений по мероприятиям и событиям для проведения этого года, и сообщил, что планирует эти вопросы обсудить сегодня с участниками конкурса.Министр просвещения также поблагодарил правительство Тюменской области, лично губернатора за качественную организацию конкурса, радушный прием финалистов и выразил уверенность, что заключительный этап конкурса пройдет на высоком уровне.Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе участвуют 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября.

https://sn.ria.ru/20220921/uchitel-1818353312.html

https://ria.ru/20220919/uchitel_goda-1816721779.html

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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, тюмень, россия, учитель года 2022, сн_образование