https://ria.ru/20220921/uchitel_goda-1818388351.html
Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России"
Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 21.09.2022
Кравцов дал старт заключительному этапу конкурса "Учитель года России"
Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:53
2022-09-21T12:53
2022-09-21T13:04
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
тюмень
россия
учитель года 2022
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818391597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7bf44d03ea626976334eb6295909b38.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей в России проходит в 33-й раз. Впервые финал проводится за Уралом, для Тюмени это первый опыт.Кравцов напомнил, что следующий год объявлен Годом педагога и наставника, министерство просвещения продолжает сбор предложений по мероприятиям и событиям для проведения этого года, и сообщил, что планирует эти вопросы обсудить сегодня с участниками конкурса.Министр просвещения также поблагодарил правительство Тюменской области, лично губернатора за качественную организацию конкурса, радушный прием финалистов и выразил уверенность, что заключительный этап конкурса пройдет на высоком уровне.Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе участвуют 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября.
https://sn.ria.ru/20220921/uchitel-1818353312.html
https://ria.ru/20220919/uchitel_goda-1816721779.html
тюмень
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818391597_356:316:2666:2048_1920x0_80_0_0_a21480557b858cd0f7bcea510a037a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, общество, сергей кравцов, тюмень, россия, учитель года 2022, сн_образование
Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, Тюмень, Россия, Учитель года 2022, СН_Образование
ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в среду в Тюмени, в церемонии его открытия принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей в России проходит в 33-й раз. Впервые финал проводится за Уралом, для Тюмени это первый опыт.
"На конкурс приехали учителя из всех регионов страны, а также учителя — победители конкурса из Донецкой и Луганской Народных Республик, учитель-победитель конкурса зарубежных школ при посольствах. Хочу пожелать всем участникам идти вперед... Учитель – это главная профессия на земле... От учителя очень многое зависит: воспитание наших детей, нашего будущего поколения, будущее нашей страны – нашей России", - подчеркнул на пресс-подходе Кравцов.
Кравцов напомнил, что следующий год объявлен Годом педагога и наставника, министерство просвещения продолжает сбор предложений по мероприятиям и событиям для проведения этого года, и сообщил, что планирует эти вопросы обсудить сегодня с участниками конкурса.
Министр просвещения также поблагодарил правительство Тюменской области, лично губернатора за качественную организацию конкурса, радушный прием финалистов и выразил уверенность, что заключительный этап конкурса пройдет на высоком уровне.
Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе участвуют 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября.