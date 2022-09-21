https://ria.ru/20220921/ucheniya-1818318963.html

В Мелитополе проходят контртеррористические учения

В Мелитополе проходят контртеррористические учения - РИА Новости, 21.09.2022

В Мелитополе проходят контртеррористические учения

Контртеррористические учения в Мелитополе связаны с приближающимся референдумом в Запорожской области и вопросами безопасности, заявил член главного совета... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:10

2022-09-21T08:10

2022-09-21T08:10

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения в Мелитополе связаны с приближающимся референдумом в Запорожской области и вопросами безопасности, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее ГУВД Запорожской области сообщило о проведении в Мелитополе контртеррористических учений по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. В них будет задействована тяжелая техника."Это связано напрямую, потому что безопасность земляков - это главное для нас. Сейчас, чтобы не было никаких терактов, прорывов ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.), мы подготовились по максимуму", - сказал Рогов в эфире "Радио России", отвечая на вопрос, связаны ли учения с проведением референдума.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее подписал указ о проведении в период с 23 по 27 сентября референдума о вхождении региона в состав РФ. В Запорожской области для референдума созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе. Голосование на участках 27 сентября будет проводиться с 8.00 до 16.00, голосование на дому будет проходить с 23 по 26 сентября с 8.00 до 20.00.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мелитополь, запорожская область, владимир рогов