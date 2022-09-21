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В Мелитополе проходят контртеррористические учения - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ucheniya-1818318963.html
В Мелитополе проходят контртеррористические учения
В Мелитополе проходят контртеррористические учения - РИА Новости, 21.09.2022
В Мелитополе проходят контртеррористические учения
Контртеррористические учения в Мелитополе связаны с приближающимся референдумом в Запорожской области и вопросами безопасности, заявил член главного совета... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:10
2022-09-21T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения в Мелитополе связаны с приближающимся референдумом в Запорожской области и вопросами безопасности, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее ГУВД Запорожской области сообщило о проведении в Мелитополе контртеррористических учений по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. В них будет задействована тяжелая техника."Это связано напрямую, потому что безопасность земляков - это главное для нас. Сейчас, чтобы не было никаких терактов, прорывов ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.), мы подготовились по максимуму", - сказал Рогов в эфире "Радио России", отвечая на вопрос, связаны ли учения с проведением референдума.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее подписал указ о проведении в период с 23 по 27 сентября референдума о вхождении региона в состав РФ. В Запорожской области для референдума созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе. Голосование на участках 27 сентября будет проводиться с 8.00 до 16.00, голосование на дому будет проходить с 23 по 26 сентября с 8.00 до 20.00.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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в мире, мелитополь, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов
08:10 21.09.2022
 
В Мелитополе проходят контртеррористические учения

В Мелитополе проходят контртеррористические учения для безопасности референдума

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости
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Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения в Мелитополе связаны с приближающимся референдумом в Запорожской области и вопросами безопасности, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее ГУВД Запорожской области сообщило о проведении в Мелитополе контртеррористических учений по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. В них будет задействована тяжелая техника.
"Это связано напрямую, потому что безопасность земляков - это главное для нас. Сейчас, чтобы не было никаких терактов, прорывов ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.), мы подготовились по максимуму", - сказал Рогов в эфире "Радио России", отвечая на вопрос, связаны ли учения с проведением референдума.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее подписал указ о проведении в период с 23 по 27 сентября референдума о вхождении региона в состав РФ. В Запорожской области для референдума созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе. Голосование на участках 27 сентября будет проводиться с 8.00 до 16.00, голосование на дому будет проходить с 23 по 26 сентября с 8.00 до 20.00.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:05
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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