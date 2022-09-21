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В Мелитополе начались контртеррористические учения - РИА Новости, 21.09.2022
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В Мелитополе начались контртеррористические учения
В Мелитополе начались контртеррористические учения - РИА Новости, 21.09.2022
В Мелитополе начались контртеррористические учения
Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T05:06
2022-09-21T05:06
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", - сказал Рогов.По его словам, в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, в мире
Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, В мире
05:06 21.09.2022
 
В Мелитополе начались контртеррористические учения

Член ГСА Запорожской области Рогов: в Мелитополе начались контртеррористические учения

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", - сказал Рогов.
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По его словам, в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.
 
Владимир РоговМелитопольЗапорожская областьВ мире
 
 
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