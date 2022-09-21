https://ria.ru/20220921/ucheniya-1818312107.html
В Мелитополе начались контртеррористические учения
В Мелитополе начались контртеррористические учения - РИА Новости, 21.09.2022
В Мелитополе начались контртеррористические учения
Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T05:06
2022-09-21T05:06
2022-09-21T05:06
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", - сказал Рогов.По его словам, в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, мелитополь, запорожская область, в мире
Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, В мире
В Мелитополе начались контртеррористические учения
Член ГСА Запорожской области Рогов: в Мелитополе начались контртеррористические учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", - сказал Рогов.
По его словам, в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.