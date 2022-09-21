https://ria.ru/20220921/ucheniya-1818312107.html

В Мелитополе начались контртеррористические учения

В Мелитополе начались контртеррористические учения - РИА Новости, 21.09.2022

В Мелитополе начались контртеррористические учения

Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T05:06

2022-09-21T05:06

2022-09-21T05:06

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", - сказал Рогов.По его словам, в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир рогов, мелитополь, запорожская область, в мире