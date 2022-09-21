06:05 21.09.2022 (обновлено: 12:59 21.09.2022)
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"
Турецкая партия "Родина" призвала не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране российской платежной системы "Мир" и не поддаваться санкциям США.
США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовым институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования. В то же время в крупных турецких банках "Вакыфбанке" и "Халкбанке" заявили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет. В турецком "Зираат банке" также рассказали, что продолжают обслуживать российскую карту "Мир", жалоб от граждан РФ не было.
Топкурулу заявил, что угроза банкам через российскую финансовую платежную систему "Мир" - это второй шаг, напомнив, что министерство финансов США угрожало турецким бизнесменам.
"Атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям. Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", - приводит слова политика газета Aydınlık.
Топкурулу призвал срочно развивать и популяризировать собственную национальную финансовую платежную систему.
Политик указал, что первой санкцией США против России было исключение ее из американских финансовых платежных систем Visa и Mastercard, а при наличии собственной платежной системы экономика России не сильно пострадала от санкций. "Турция также должна быть готова к аналогичным санкциям со стороны США", - сказал он.