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В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
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В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"
Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:05
2022-09-21T12:59
сша
россия
турция
в мире
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране российской платежной системы "Мир" и не поддаваться санкциям США.США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовым институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования. В то же время в крупных турецких банках "Вакыфбанке" и "Халкбанке" заявили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет. В турецком "Зираат банке" также рассказали, что продолжают обслуживать российскую карту "Мир", жалоб от граждан РФ не было.Топкурулу заявил, что угроза банкам через российскую финансовую платежную систему "Мир" - это второй шаг, напомнив, что министерство финансов США угрожало турецким бизнесменам."Атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям. Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", - приводит слова политика газета Aydınlık.Топкурулу призвал срочно развивать и популяризировать собственную национальную финансовую платежную систему.Политик указал, что первой санкцией США против России было исключение ее из американских финансовых платежных систем Visa и Mastercard, а при наличии собственной платежной системы экономика России не сильно пострадала от санкций. "Турция также должна быть готова к аналогичным санкциям со стороны США", - сказал он.
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сша, россия, турция, в мире
США, Россия, Турция, В мире
06:05 21.09.2022 (обновлено: 12:59 21.09.2022)
 
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"

Турецкая партия "Родина" призвала не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране российской платежной системы "Мир" и не поддаваться санкциям США.
США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовым институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования. В то же время в крупных турецких банках "Вакыфбанке" и "Халкбанке" заявили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет. В турецком "Зираат банке" также рассказали, что продолжают обслуживать российскую карту "Мир", жалоб от граждан РФ не было.
Топкурулу заявил, что угроза банкам через российскую финансовую платежную систему "Мир" - это второй шаг, напомнив, что министерство финансов США угрожало турецким бизнесменам.
"Атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям. Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", - приводит слова политика газета Aydınlık.
Топкурулу призвал срочно развивать и популяризировать собственную национальную финансовую платежную систему.
Политик указал, что первой санкцией США против России было исключение ее из американских финансовых платежных систем Visa и Mastercard, а при наличии собственной платежной системы экономика России не сильно пострадала от санкций. "Турция также должна быть готова к аналогичным санкциям со стороны США", - сказал он.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 05:03Туризм
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
 
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