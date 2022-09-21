https://ria.ru/20220921/turtsiya-1818313412.html

В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"

В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022

В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"

Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:05

2022-09-21T06:05

2022-09-21T12:59

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране российской платежной системы "Мир" и не поддаваться санкциям США.США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовым институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования. В то же время в крупных турецких банках "Вакыфбанке" и "Халкбанке" заявили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет. В турецком "Зираат банке" также рассказали, что продолжают обслуживать российскую карту "Мир", жалоб от граждан РФ не было.Топкурулу заявил, что угроза банкам через российскую финансовую платежную систему "Мир" - это второй шаг, напомнив, что министерство финансов США угрожало турецким бизнесменам."Атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям. Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", - приводит слова политика газета Aydınlık.Топкурулу призвал срочно развивать и популяризировать собственную национальную финансовую платежную систему.Политик указал, что первой санкцией США против России было исключение ее из американских финансовых платежных систем Visa и Mastercard, а при наличии собственной платежной системы экономика России не сильно пострадала от санкций. "Турция также должна быть готова к аналогичным санкциям со стороны США", - сказал он.

https://ria.ru/20220921/banki-1818311739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, турция, в мире