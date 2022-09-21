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Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма - РИА Новости, 21.09.2022
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:02
2022-09-21T19:02
туризм
зарина догузова
россия
брикс
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Основным направлением деятельности станет подготовка высококвалифицированных кадров индустрии туризма", — написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что открытие может состояться уже в следующем году."Мы с министрами туризма Китая, ЮАР, Индии и Бразилии намерены возобновить турпотоки, содействовать дальнейшей либерализации визовых режимов и развитию транспортного сообщения", — добавила она.В начале сентября на Госсовете по туризму Путин попросил правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.
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зарина догузова, россия, брикс, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Россия, БРИКС, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, Туризм, туристы
12:02 21.09.2022 (обновлено: 19:02 21.09.2022)
 
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма

Догузова: Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Основным направлением деятельности станет подготовка высококвалифицированных кадров индустрии туризма", — написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что открытие может состояться уже в следующем году.
"Мы с министрами туризма Китая, ЮАР, Индии и Бразилии намерены возобновить турпотоки, содействовать дальнейшей либерализации визовых режимов и развитию транспортного сообщения", — добавила она.
В начале сентября на Госсовете по туризму Путин попросил правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.
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ТуризмЗарина ДогузоваРоссияБРИКСФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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