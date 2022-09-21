https://ria.ru/20220921/turizm-1818350677.html

Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма

Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма - РИА Новости, 21.09.2022

Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма

Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:02

2022-09-21T12:02

2022-09-21T19:02

туризм

зарина догузова

россия

брикс

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815209844_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_1d7321c51b4c1d74c8325dfeb9059492.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Основным направлением деятельности станет подготовка высококвалифицированных кадров индустрии туризма", — написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что открытие может состояться уже в следующем году."Мы с министрами туризма Китая, ЮАР, Индии и Бразилии намерены возобновить турпотоки, содействовать дальнейшей либерализации визовых режимов и развитию транспортного сообщения", — добавила она.В начале сентября на Госсовете по туризму Путин попросил правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.

https://ria.ru/20220919/osetiya-1817760708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

зарина догузова, россия, брикс, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, туристы