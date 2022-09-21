https://ria.ru/20220921/turizm-1818350677.html
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма - РИА Новости, 21.09.2022
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:02
2022-09-21T12:02
2022-09-21T19:02
туризм
зарина догузова
россия
брикс
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Основным направлением деятельности станет подготовка высококвалифицированных кадров индустрии туризма", — написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что открытие может состояться уже в следующем году."Мы с министрами туризма Китая, ЮАР, Индии и Бразилии намерены возобновить турпотоки, содействовать дальнейшей либерализации визовых режимов и развитию транспортного сообщения", — добавила она.В начале сентября на Госсовете по туризму Путин попросил правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.
https://ria.ru/20220919/osetiya-1817760708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, россия, брикс, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Россия, БРИКС, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, Туризм, туристы
12:02 21.09.2022 (обновлено: 19:02 21.09.2022)
Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма
Догузова: Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия предложила БРИКС создать международный центр туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Основным направлением деятельности станет подготовка высококвалифицированных кадров индустрии туризма", — написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что открытие может состояться уже в следующем году.
"Мы с министрами туризма Китая, ЮАР, Индии и Бразилии намерены возобновить турпотоки, содействовать дальнейшей либерализации визовых режимов и развитию транспортного сообщения", — добавила она.
В начале сентября на Госсовете по туризму Путин попросил
правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.