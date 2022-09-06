https://ria.ru/20220906/turizm-1814850321.html

Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным

Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным - РИА Новости, 06.09.2022

Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным

Туризм должен быть вне политики, Россия вышла из международной туристической ассоциации, но партнеров достаточно, есть с кем работать, заявил президент России... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:42

2022-09-06T14:42

2022-09-06T15:01

россия

туризм

владимир путин

политика

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e856872dd920a228da29860bccda87.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Туризм должен быть вне политики, Россия вышла из международной туристической ассоциации, но партнеров достаточно, есть с кем работать, заявил президент России Владимир Путин."Еще одно ключевое направление - укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Он отметил, что туризм играет "огромную роль" в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами."В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией", - добавил президент.

https://ria.ru/20220905/shengenskievizy-1814640583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, новости - туризм