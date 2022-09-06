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Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
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Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным
Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным - РИА Новости, 06.09.2022
Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным
Туризм должен быть вне политики, Россия вышла из международной туристической ассоциации, но партнеров достаточно, есть с кем работать, заявил президент России... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:42
2022-09-06T15:01
россия
туризм
владимир путин
политика
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Туризм должен быть вне политики, Россия вышла из международной туристической ассоциации, но партнеров достаточно, есть с кем работать, заявил президент России Владимир Путин."Еще одно ключевое направление - укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Он отметил, что туризм играет "огромную роль" в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами."В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией", - добавил президент.
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россия, владимир путин, политика, новости - туризм
Россия, Туризм, Владимир Путин, Политика, Новости - Туризм
14:42 06.09.2022 (обновлено: 15:01 06.09.2022)
 
Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным

Путин объяснил выход России из Международной ассоциации туризма наличием в ней политики

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Туризм должен быть вне политики, Россия вышла из международной туристической ассоциации, но партнеров достаточно, есть с кем работать, заявил президент России Владимир Путин.
"Еще одно ключевое направление - укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Он отметил, что туризм играет "огромную роль" в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами.
"В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией", - добавил президент.
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