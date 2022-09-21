https://ria.ru/20220921/tsydenov-1818314228.html

Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов официально вступил в должность

Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов официально вступил в должность - РИА Новости, 21.09.2022

Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов официально вступил в должность

Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов в среду официально вступил в должность и принес присягу на двух языках - русском и бурятском, передает корреспондент... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:29

2022-09-21T06:29

2022-09-21T06:29

политика

алексей цыденов

единый день голосования — 2022

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов в среду официально вступил в должность и принес присягу на двух языках - русском и бурятском, передает корреспондент РИА Новости.Выборы главы республики прошли 11 сентября. Победил действующий глава региона единоросс Цыденов с 86,23% голосов. Явка избирателей составила 39,47%.Церемония инаугурации проходит в здании Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Цыдынжапова.Глава региона в своей речи поблагодарил всех, кто поддержал его, поблагодарил всех жителей республики за совместную пятилетнюю работу, рассказал о планах."Впереди предстоит большая работа... Главная цель - повышение качества жизни всех жителей Бурятии. Я приложу все усилия и сделаю все, чтобы на земле Бурятии был мир и процветание и каждый житель республики был счастлив", - сказал Цыденов.

https://ria.ru/20220531/studenty-1792082632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, алексей цыденов, единый день голосования — 2022