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Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов официально вступил в должность
Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов официально вступил в должность - РИА Новости, 21.09.2022
Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов официально вступил в должность
Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов в среду официально вступил в должность и принес присягу на двух языках - русском и бурятском, передает корреспондент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:29
2022-09-21T06:29
2022-09-21T06:29
политика
алексей цыденов
единый день голосования — 2022
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов в среду официально вступил в должность и принес присягу на двух языках - русском и бурятском, передает корреспондент РИА Новости.Выборы главы республики прошли 11 сентября. Победил действующий глава региона единоросс Цыденов с 86,23% голосов. Явка избирателей составила 39,47%.Церемония инаугурации проходит в здании Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Цыдынжапова.Глава региона в своей речи поблагодарил всех, кто поддержал его, поблагодарил всех жителей республики за совместную пятилетнюю работу, рассказал о планах."Впереди предстоит большая работа... Главная цель - повышение качества жизни всех жителей Бурятии. Я приложу все усилия и сделаю все, чтобы на земле Бурятии был мир и процветание и каждый житель республики был счастлив", - сказал Цыденов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, алексей цыденов, единый день голосования — 2022
Политика, Алексей Цыденов, Единый день голосования — 2022
Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов официально вступил в должность
Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов в среду официально вступил в должность
КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Избранный главой Бурятии Алексей Цыденов в среду официально вступил в должность и принес присягу на двух языках - русском и бурятском, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы главы республики прошли 11 сентября. Победил действующий глава региона единоросс Цыденов с 86,23% голосов. Явка избирателей составила 39,47%.
Церемония инаугурации проходит в здании Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Цыдынжапова.
"Присяга принесена на государственных языках республики Бурятия и, в соответствии со статьей 73 конституции республики Бурятия, конституционная процедура принесения присяги о вступлении в должность главы республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова состоялась", - сказал ведущий церемонии.
Глава региона в своей речи поблагодарил всех, кто поддержал его, поблагодарил всех жителей республики за совместную пятилетнюю работу, рассказал о планах.
"Впереди предстоит большая работа... Главная цель - повышение качества жизни всех жителей Бурятии. Я приложу все усилия и сделаю все, чтобы на земле Бурятии был мир и процветание и каждый житель республики был счастлив", - сказал Цыденов.