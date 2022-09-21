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В России подешевела морковь - РИА Новости, 21.09.2022
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В России подешевела морковь
В России подешевела морковь - РИА Новости, 21.09.2022
В России подешевела морковь
Недельная дефляция в РФ с 13 по 19 сентября составила 0,03%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,23%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:53
2022-09-21T19:53
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
продукты
цены
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Недельная дефляция в РФ с 13 по 19 сентября составила 0,03%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,23%, свидетельствуют данные Росстата."За период с 13 по 19 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,97%, с начала сентября – 99,85%, с начала года – 110,23%", - говорится в сообщении статистического ведомства.Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 0,1% с 1,6% и 3,4% в предыдущие две недели. В частности, лук подешевел на 7%, морковь – на 4,6%, картофель и свекла – на 3,3%, яблоки – на 2,7%, капуста – на 1,3%. В то же время огурцы подорожали на 12,4%, бананы – на 2,2%, помидоры – на 1,6%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 20 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар - на 1,26% и 1,25% соответственно. Чай подешевел на 0,45%, маргарин - на 0,4% (снижение зафиксировано впервые с начала года), пшено - на 0,39%, мясо кур - на 0,38%. Также снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, овощные консервы для детского питания и соль – на 0,3%; свинину, сметану, творог, сухие молочные смеси для детского питания и рис – на 0,2%; подсолнечное масло, вермишель, макаронные изделия – на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 14 наименованиям продуктов. Сильнее всего выросли цены на мясные консервы для детского питания - на 0,89% и на яйца - на 0,68%. Следом идут вареные колбасы (+0,48%), мороженая рыба (+0,36%), печенье и пастеризованное молоко (+0,31%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,21%), сливочное масло (+0,16%), сосиски, сардельки (+0,15%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+0,12%). Молоко стерилизованное, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, баранина подорожали в среднем в пределах 0,1%.Среди непродовольственных товаров сильнее всего прибавили в цене спички - на 0,33%. Кроме того, подорожали: женские гигиенические прокладки - на 0,29%, туалетное мыло - на 0,28%, туалетная бумага - на 0,24%, пеленки для новорожденных - на 0,23%, хозяйственное мыло - на 0,14%, шампунь - на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на зубные пасты - на 0,3%, подгузники - на 0,25%, стиральный порошок - на 0,12%. Также Росстат зафиксировал на отчетной неделе рост цен на спортивные костюмы для детей и мужские футболки - на 0,11%.Электропылесосы в среднем подорожали на 0,89% после снижения цен на 0,11% на предыдущей неделе. Телевизоры стали дешевле на 0,7% (неделей ранее – на 0,69%), смартфоны - на 0,37% после роста цен на 0,15%. Цены как на отечественные, так и на иностранные легковые автомобили в период с 13 по 19 сентября не изменились. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты. Сильнее всего подорожали противовирусный препарат "Эргоферон" - на 1,17%, мазь "Левомеколь" - на 0,69%, поливитамины - на 0,54% и аллохол - на 0,51%.Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 1,75% после роста на 3,65% на предыдущей неделе.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, цены
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Продукты, Цены
19:53 21.09.2022
 
В России подешевела морковь

Росстат: в России с 13 по 19 сентября морковь подешевела на 4,6 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМорковь на прилавке
Морковь на прилавке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Морковь на прилавке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Недельная дефляция в РФ с 13 по 19 сентября составила 0,03%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,23%, свидетельствуют данные Росстата.
"За период с 13 по 19 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,97%, с начала сентября – 99,85%, с начала года – 110,23%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 14:35
Продукты питания не включат в параллельный импорт
Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 0,1% с 1,6% и 3,4% в предыдущие две недели. В частности, лук подешевел на 7%, морковь – на 4,6%, картофель и свекла – на 3,3%, яблоки – на 2,7%, капуста – на 1,3%. В то же время огурцы подорожали на 12,4%, бананы – на 2,2%, помидоры – на 1,6%.
Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 20 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар - на 1,26% и 1,25% соответственно. Чай подешевел на 0,45%, маргарин - на 0,4% (снижение зафиксировано впервые с начала года), пшено - на 0,39%, мясо кур - на 0,38%. Также снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, овощные консервы для детского питания и соль – на 0,3%; свинину, сметану, творог, сухие молочные смеси для детского питания и рис – на 0,2%; подсолнечное масло, вермишель, макаронные изделия – на 0,1%.
Подорожание наблюдалось по 14 наименованиям продуктов. Сильнее всего выросли цены на мясные консервы для детского питания - на 0,89% и на яйца - на 0,68%. Следом идут вареные колбасы (+0,48%), мороженая рыба (+0,36%), печенье и пастеризованное молоко (+0,31%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,21%), сливочное масло (+0,16%), сосиски, сардельки (+0,15%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+0,12%). Молоко стерилизованное, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, баранина подорожали в среднем в пределах 0,1%.
Производство подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 22:47
Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России
Среди непродовольственных товаров сильнее всего прибавили в цене спички - на 0,33%. Кроме того, подорожали: женские гигиенические прокладки - на 0,29%, туалетное мыло - на 0,28%, туалетная бумага - на 0,24%, пеленки для новорожденных - на 0,23%, хозяйственное мыло - на 0,14%, шампунь - на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на зубные пасты - на 0,3%, подгузники - на 0,25%, стиральный порошок - на 0,12%. Также Росстат зафиксировал на отчетной неделе рост цен на спортивные костюмы для детей и мужские футболки - на 0,11%.
Электропылесосы в среднем подорожали на 0,89% после снижения цен на 0,11% на предыдущей неделе. Телевизоры стали дешевле на 0,7% (неделей ранее – на 0,69%), смартфоны - на 0,37% после роста цен на 0,15%. Цены как на отечественные, так и на иностранные легковые автомобили в период с 13 по 19 сентября не изменились. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.
Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты. Сильнее всего подорожали противовирусный препарат "Эргоферон" - на 1,17%, мазь "Левомеколь" - на 0,69%, поливитамины - на 0,54% и аллохол - на 0,51%.
Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 1,75% после роста на 3,65% на предыдущей неделе.
Говяжий стейк с овощами - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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