https://ria.ru/20220921/tsentr-1818312924.html

В Приморье открыли учебный центр для мигрантов из Узбекистана

В Приморье открыли учебный центр для мигрантов из Узбекистана - РИА Новости, 21.09.2022

В Приморье открыли учебный центр для мигрантов из Узбекистана

Образовательный учебный центр "Приморье – наш общий дом" открылся в Приморском крае для мигрантов из Республики Узбекистан, желающих освоить русский язык и... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T05:54

2022-09-21T05:54

2022-09-21T05:54

общество

узбекистан

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Образовательный учебный центр "Приморье – наш общий дом" открылся в Приморском крае для мигрантов из Республики Узбекистан, желающих освоить русский язык и адаптироваться к жизни в российском регионе, сообщает краевое правительство.В новом центре школьников будут учить взаимодействию и сотрудничеству в классных коллектива. Проект рассчитан на ребят от 6 до 17 лет.Трудовым мигрантам в центре помогут подготовиться к экзамену по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для успешного трудоустройства.Ранее проект создания образовательного учебного центра "Приморье – наш общий дом" был поддержан из краевого бюджета по итогам конкурса грантов для социально ориентированных НКО. Размер софинансирования составил почти 1,5 миллиона рублей. Конкурс ежегодно проводит департамент внутренней политики Приморья.В регионе действует государственная программа Приморского края "Безопасный край" на 2020-2027‬ годы. Ее целями являются повышение качества обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе снижение в крае уровня преступности не менее чем на 25% к 2027 году по сравнению с 2018 годом.

https://ria.ru/20220801/migranty-1806463450.html

узбекистан

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, узбекистан, приморский край